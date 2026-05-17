DSÖ'den korkutan uyarı: "Tedavisi ve aşısı yok"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika’da hızla yayılan Bundibugyo virüsü kaynaklı Ebola salgını için en üst seviyede alarm verdi

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda’da etkisini artıran Ebola salgınına ilişkin resmi kararı açıkladı. Bölgedeki sağlık otoriteleriyle temas halinde olduklarını vurgulayan Ghebreyesus, şu ifadeleri kullandı:

“Bundibugyo virüsünün neden olduğu Ebola hastalığının halihazırda görüldüğü Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda ile istişarelerde bulunduktan sonra, salgının Uluslararası Sağlık Tüzüğü hükümleri uyarınca uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğuna karar verdim”

CAN KAYIPLARI ARTIYOR

Salgının henüz bir "pandemi" kriterlerini karşılamadığını belirten Ghebreyesus, buna rağmen durumun olağanüstü bir nitelik taşıdığını ve uluslararası yayılma riski barındırdığını ifade etti. 16 Mayıs itibarıyla paylaşılan güncel veriler tehlikenin boyutunu ortaya koydu:

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (Ituri): 8 doğrulanmış vaka, 246 şüpheli vaka, 80 şüpheli ölüm.

Uganda (Kampala): Kongo’dan seyahat eden 2 kişide doğrulanmış vaka tespiti.

Ghebreyesus, süreci şeffaf yöneten bölge liderlerine teşekkür ederek, “Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda liderliğine, olayları kontrol altına almak için gerekli ve güçlü adımları atma konusundaki kararlılıkları ile küresel topluluğun hazırlık yapmasına olanak tanıyan dürüstlükleri için minnettarım” dedi.

HENÜZ BİR AŞI VEYA TEDAVİ BULUNMUYOR

Bundibugyo virüsünün mevcut tıbbi imkanlarla kontrol altına alınmasının önündeki en büyük engel, onaylanmış bir ilaç veya aşısının olmaması. DSÖ Direktörü, uluslararası koordinasyonun hayati olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Salgının boyutunu anlamak, önleme ve müdahale çabalarını koordine etmek ve kontrol önlemlerini uygulayabilmek için uluslararası koordinasyon ve iş birliğine ihtiyaç vardır. Üye devletlere sürece yanıt verebilmeleri için geçici tavsiyelerde bulunmak üzere en kısa sürede bir Acil Durum Komitesi toplayacağız”

