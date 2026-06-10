DSÖ'den tüm dünyaya kırmızı kodlu Ebola uyarısı! Salgında korkutan vaka ve ölüm sayıları

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ve komşusu Uganda'da patlak veren yeni Ebola salgınına karşı yürütülen tıbbi müdahale operasyonlarında, uluslararası topluluğun salgının yayılma hızını yakalamakta yetersiz kaldığını resmen ilan etti. Cenevre merkezli yapılan son dakika uyarısında, virüsün nadir bir varyant olması nedeniyle küresel bir kriz potansiyeli taşıdığı vurgulandı.

"KONTROL EĞRİSİNİN ÇOK GERİSİNDEYİZ VE ZORLUKLAR SÜRÜYOR"

DSÖ Sağlık Acil Durum Uyarıları ve Müdahale Operasyonları Direktörü Abdirahman Mahamud, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık olağan basın toplantısına çevrim içi (online) bağlanarak adli nitelikteki epidemiyolojik raporları paylaştı. Salgının merkez üssü olan KDC’nin Bunia bölgesinde 15 gündür sahada incelemelerde bulunduğunu belirten Mahamud, "Büyük müdahale çabalarına tanık oluyorum. Test ve temas takibi faaliyetlerinin artırılması sayesinde vaka tespiti hızlandı, bu iyi bir haber. Ancak net olarak ifade etmeliyim ki, salgının kontrol eğrisinin çok gerisindeyiz ve sahada lojistik, coğrafi birçok zorluk devam ediyor" dedi.

KONGODAKİ ACI BİLANÇO: VAKALAR ITURİ EYALETİNDE YOĞUNLAŞTI

Direktör Mahamud tarafından açıklanan 8 Haziran resmi verilerine göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde salgının ulaştığı boyutlar siber veri tabanına şu şekilde kaydedildi: KDC genelinde şu ana kadar laboratuvar ortamında doğrulanmış net vaka sayısı 550’ye yükselirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 101'e ulaştı. Tedavisi tamamlanarak hayata tutunanların sayısı ise yalnızca 19 olarak kayıtlara geçti.

Salgının, doğrulanmış vakaların yüzde 94'ünü (487 vaka) barındıran Ituri eyaletinde adeta bir kordon oluşturduğu ve kırılma noktasına ulaştığı belirtildi. DSÖ uzmanlarının, yaklaşık 100 şüpheli vakayı daha netleştirmek veya reddetmek amacıyla sahada laboratuvar soruşturmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

UGANDA'DA TOPLULUK İÇİ BULAŞMA KANITI BULUNAMADI

Salgının sıçradığı komşu ülke Uganda’daki son epidemik durumu da özetleyen Mahamud, bu ülkede şu ana kadar 19 doğrulanmış vakanın, 2 ölümün ve 1 muhtemel ölümün kayda geçtiğini bildirdi. Sevindirici gelişme olarak, Uganda genelinde virüsün topluluk içi kontrolsüz bir bulaşma zincirine dönüştüğüne dair henüz somut bir kanıt elde edilmediği, vakaların izole edildiği paylaşıldı.

"BUNDİBUGYO" VARYANTININ AŞISI VE REÇETELİ TEDAVİSİ BULUNMUYOR

Küresel tıp dünyasını en çok endişelendiren detay ise virüsün genetik yapısı oldu. Sağlık otoritelerinin adli tıp ve viroloji laboratuvarlarında yaptığı incelemelere göre, mevcut salgına Ebola'nın tıp literatüründe çok nadir görülen "Bundibugyo" varyantı neden oluyor. Bu spesifik varyantın, dünya genelinde tescillenmiş ve onaylanmış herhangi bir koruyucu aşısı veya doğrudan tedavi edici ilaç reçetesi bulunmuyor. KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün yaşanmasının ardından ilk olarak 15 Mayıs'ta salgın ilan edilmiş, DSÖ ise tehdidin küresel boyutunu göz önüne alarak 17 Mayıs'ta "uluslararası halk sağlığı acil durumu" kararı almıştı. Sahadaki gayriresmi kaynaklar, toplam vaka projeksiyonunun şimdiden 1000 sınırını aştığını bildiriyor.