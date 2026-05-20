DSÖ'nün acil durum ilanı sonrası Malezya alarma geçti! Sınırlarda önlem

Malezya, virüsün ülkeye girişini ve olası bir pandemiyi engellemek amacıyla tüm sınır kapılarında ve uluslararası havalimanlarında alarm seviyesini en üst düzeye çıkardı.

TRANSİT YOLCULAR DA DAHİL SIKI TAKİP BAŞLADI

Yerel Malay Mail gazetesinin Malezya Sağlık Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ülkede bugüne kadar herhangi bir Ebola vakasına rastlanmadı. Ancak KDC ve Uganda'daki yayılım hızı nedeniyle, seyahat yoluyla vaka giriş riskinin ciddi boyuta ulaştığı vurgulandı.

Her iki Afrika ülkesinden de Malezya'ya doğrudan uçuş bulunmadığını belirten yetkililer; Dubai, Doha ve Singapur gibi dünyanın en büyük küresel aktarma merkezlerini kullanan transit yolcular da dahil olmak üzere, riskli bölgeden gelen tüm seyahat geçmişine sahip kişilerin sıkı şekilde izlendiğini bildirdi. Uluslararası giriş noktalarında termal kameralarla taramalar yoğunlaştırılırken, şüpheli görülen kişilerin derhal izole edilerek tedavi altına alınması için karantina alanları hazırlandı. Sınır Kontrol ve Koruma Ajansı ile hava yolu şirketleri arasında tam koordinasyon sağlandı.

ONAYLANMIŞ AŞISI YOK: 21 GÜNLÜK SEMPTOM ALARMI

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un acil durum ilanının ardından KDC Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya, ülkedeki Ebola salgınında vaka sayısının 435'e, yaşamını yitirenlerin sayısının ise 118'e yükseldiğini aktardı. Sağlık yetkilileri, mevcut salgına nadir görülen bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" virüsünün yol açtığını ve bu varyantın henüz onaylanmış resmi bir tedavisi veya aşısının bulunmadığını belirterek tehlikenin boyutuna dikkat çekti.

Malezya Sağlık Bakanlığı, salgından etkilenen bölgelere seyahat öyküsü bulunan vatandaşlarına ve yolculara yönelik şu hayati uyarıyı yayınladı:

"Etkilenen ülkelere seyahat eden kişilerin, dönüşlerinden sonraki 21 gün içinde yüksek ateş, vücut ağrıları, halsizlik, kusma veya kanama gibi semptomlar geliştirmeleri halinde hiç vakit kaybetmeden ve çevreyle teması keserek derhal en yakın tıbbi kuruluşa başvurması hayati önem taşımaktadır."