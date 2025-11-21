Dubai Airshow’da facia: Hint savaş uçağı gösteri sırasında düştü, pilot yaşamını yitirdi

Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenen Dubai Airshow 2025 etkinliğinde gösteri uçuşu yapan Hindistan Hava Kuvvetlerine ait bir savaş uçağının düşmesi büyük paniğe neden oldu. Kaza sonrası pilotun hayatını kaybettiği açıklandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dubai Airshow 2025 organizasyonu, Hint Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağının düşmesiyle sarsıldı. Resmi kaynaklardan gelen bilgilere göre, olay etkinliğin parçası olan gösteri uçuşları sırasında meydana geldi.

BAE resmi haber ajansı WAM tarafından bildirildiği üzere, kazanın yaşandığı bölgeye derhal sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Bölgede çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

HAL TEJAS TİPİ SAVAŞ UÇAĞI DÜŞTÜ

Kazaya karışan hava aracının, Hindistan Hava Kuvvetleri envanterinde yer alan "HAL Tejas" tipi bir savaş uçağı olduğu kaydedildi. Uçak, gösteri uçuşunu icra ederken henüz belirlenemeyen bir nedenle Al Maktum Uluslararası Havalimanı yakınlarında düştü. Uçağın düşüş anının hemen ardından, Al Maktum Uluslararası Havalimanı üzerinde yoğun bir duman tabakası yükseldiği gözlemlendi. Aynı zamanda kaza bölgesinden gelen siren sesleri çevredeki hareketliliğin boyutunu ortaya koydu.

WAM haber ajansının aktardığı en kritik bilgiye göre, bu üzücü kaza sonucunda savaş uçağının pilotu hayatını kaybetti. Pilotun kimliği hakkında detaylı bir açıklama henüz yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

