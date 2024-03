Önceki gün Moskova’da yapılan terör saldırısının failleri canlı olarak yakalandı. Tacik kökenli olduğu belirlenen teröristler Ukrayna’ya kaçmaya çalışırken sınır bölgesinde, Bryansk Oblastı’nda yapılan operasyonda ele geçirildi. Batı basınında saldırının DEAŞ tarafından yapıldığı iddia edilmişti. Fakat Russia Today bu haberi yalanladı.

Aydınlık’a konuşan Siyaset Bilimci Aleksandr Dugin ve Leonid Savin DEAŞ’ın öne sürülerek Ukrayna ve Batı’nın bu terör olayında gizlenmeye çalıştığını vurguladı.





‘KOLEKTİF BATIYLA SAVAŞIYORUZ’

Dugin, Rusya’nın şu an Batı’yla savaştığını belirterek, “Öyle ya da böyle Batı bu saldırıya karışmamış olamaz.” dedi. Rus ideolog şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu kanıtlanır veya kanıtlanmaz ama mantıken Batı'nın bu saldırıyla bağlantısı var. Şu an genel olarak DEAŞ ve DEAŞ Horasan teröristlerinden bahsediliyor. DEAŞ Horasan veya DEAŞ bir terör örgütü, Afganistan'da bulunuyor ve Taliban'a muhalif. Ama bu örgütün faaliyeti daha fazla bölgesel ve Rusya onun baş düşmanı olarak sayılmaz. Rusya şu an Orta Doğu'da, Suriye'de, Afganistan'da, Orta Asya'da yüksek derecede aktiflik sergilemiyor. Eğer DEAŞ Horasan söz konusuysa, bu tamamen gerekçesiz bir saldırı olur.”

ABD VE İNGİLİZ İSTİHBARATINA DİKKAT ÇEKTİ

Dugin yukarıda belirttiği nedenlerden dolayı terör saldırısını DEAŞ ya da DEAŞ Horasan bile yapmış olsa illa ki birilerinin onları yönlendirdiğini söyledi. Dugin şöyle konuştu: “Ya Ukrayna özel servisi, ama daha büyük bir ihtimalle İngiliz veya Amerikan. O zaman her şey anlaşılır oluyor. Hatırlatayım ki radikal İslam, Amerika'nın Soğuk Savaş’tan beri kullandığı araç. Radikal İslam sayesinde Batı İslam dünyasındaki Sovyet yanlısı sol hareketlerle mücadele etti. Tabi bir süre sonra bu cin lambasından çıkıp Batı'nın kendisine de vurdu. Ancak iletişimler saklandı, DEAŞ’ın farklı ülkelerdeki faaliyeti de bunu gösteriyor. Mesela Erdoğan Türkiye'sine saldırıyorlar, çünkü Batıdan bağımsız bir egemen siyaset yürütüyor.

Suriye'ye saldırıyorlar, Batı düşmanı diye. Gazze'deki Filistin soykırımına rağmen İsrail'e karşı bir şey yapmıyorlar, ama İran Şiilerine saldırıyorlar, general Süleymani’ye yaptıkları gibi. Batı için tüm kirli işi yapıyorlar, Batı karşıtlarına sürekli saldırı düzenliyorlar. DEAŞ Horasan’ın DEAŞ’a bağlı olması bunun arkasında Batı'nın özel servisinin olduğunu gösteriyor.

‘TERÖRİSTLER UKRAYNA’YA KAÇMAYA ÇALIŞTI’

Bir diğer önemli noktanın, teröristlerin kullandığı aracın Bryansk Oblastı’nda durdurulduğunu belirten Dugin, “Bu hiç de Orta Asya yönünde bir konum değil. Coğrafi olarak ne Orta Doğu ne de Afganistan yönünde. Ama Ukrayna yönünde. Yani Ukrayna'ya kaçmaya çalıştılar.” ifadelerini kullandı. Dugin şunları söyledi: Burada Ukrayna'lı Danilov'un (Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri) tepkisi çok şeyi gösteriyor. Hem saldırıya çok sevindi hem Rusya'ya karşı daha çok bu tür saldırılanın olacağını söyledi.”



‘ACELECİ DAVRANMAYACAĞIZ’

Soruşturmaların hala devam ettiğini belirten Dugin, “Dolayısıyla aceleci davranmayacağız. Bence bu terör saldırısının gerçek resmini, kimlerin planladığını olabildiğince hızlı bir şekilde ortaya çıkarmak Rusya'nın, kurbanların ve tüm halkımızın menfaatine olacaktır çünkü ancak bundan sonra atabileceğimiz misilleme adımlarından, intikamdan bahsedebiliriz.” ifadelerini kullandı. Ama her halükarda Ukrayna’nın böyle terör yöntemlerini kullandığının daha önce de kanıtlandığını vurgulayan Putin, “Kiev terör rejimi kızım Darya’yı ve Tatarskiy’i terör eylemiyle öldürmüşlerdi.” dedi.

‘MEŞRUİYETİNİ KAYBEDECEK’

Dugin 20 Mayıs’tan sonra Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin meşruiyetini kaybedeceğini belirtti. Resmi olarak Zelenskiy’nin Eski DEAŞ lideri El-Bağdadi gibi bir terör devletinin başında olacağını vurgulayan Dugin, “Çünkü Zelenskiy seçimi ortadan kaldırdı ve iktidarı zorla ele geçirdi.” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’DE RUSYA GİBİ TERÖRÜN NE OLDUĞUNU BİLİYOR

Dugin, Rusya gibi Türkiye’nin de terör saldırılarına uğradığını ve hem devletin hem de milletin terör acısının nasıl olduğunu bildiğini belirtti. Dugin şu ifadeleri kullandı: “Türkiye terör örgütü DEAŞ’ı da darbeye kalkışan FETÖ gibi Batılı terör örgütlerini de iyi biliyor. Sizler de bunu yaşadığınız için bizim hissettiklerimizi hissediyorsunuzdur. Umarım müttefikliğimizi yani onurlu insanların arasındaki müttefikliğimizi koruyup güçlendireceğiz. Çünkü Batı yıkılan hegemonyasını korumak için DEAŞ veya Ukraynalı teröristleri her türlü yolla kullanıyor. Bu suçla ilgili ayrıntıları ve gerçeği bir an önce öğrenmenin hepimizin, tüm insanlığın çıkarına olduğunu düşünüyorum. Çünkü katiller ve teröristler ölseydi onlardan bir şey elde etmek çok zor olacaktı ve şimdi elimizde planlayanların kim olduğu, onları bu işe kimin bulaştırdığı, nereden geldikleri, silahları nasıl aldıkları, onlara kimin ödeme yaptığı, onları kimin denetlediği, kimin suç ortağı olduğuna dair tüm harita var.”

‘KESİNLİKLE KARŞILIK VERECEĞİZ’

Siyaset Bilimci Leonid Savin de terör saldırılarıyla ilgili ABD ve İngiliz istihbaratlarına dikkat çekti. Savin şu değerlendirmede bulundu: Terörist saldırıyı gerçekleştiren dört kişi ve yedi yardımcısının daha sağ olarak ele geçirilmiş olması, soruşturmacıların çok yakında daha fazla ayrıntıya ulaşacağı anlamına geliyor. Ayrıca Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Danilov'un bu korkunç terör eyleminin iyi bir iş olduğunu ve Ukraynalıların yakında daha fazlasını yapacağını açıkça söylediğine dikkat etmek gerekir. Elbette Ukrayna'nın izi var ve mevcut çatışmada bir boyut daha açıyor. Zelenskiy rejimi tarafından Rusya'ya karşı vekalet savaşı aracı olarak kullanılan terörizm. Ancak daha önce olduğu gibi Ukraynalılar yalnız değildi ve batılı özel servisler (muhtemelen İngiltere ve ABD'den) onlara yardım etti. Rusya bu eyleme kesinlikle karşılık verecektir.”

‘FİNANSMAN YA DA SİLAH SORUNUYLA İLGİLİ DEĞİL’

Bu saldırının dikkatlice planlandığını belirten Savin, “Dolayısıyla Ukrayna için finansman ya da silah sorunuyla bağlantılı değil. Aktörleri devreye sokmak için zamana, detay hesaplamaları için daha fazla zamana ihtiyaç var.” dedi. Anglo-Sakson güçlerin bu tür bir strateji için oldukça deneyimli olduklarını vurgulayan Savin, “Bin Ladin'in Afganistan'daki savaş için CIA tarafından yaratıldığını ve özgürlük savaşçısı olarak sunulduğunu hatırlayın. Pensilvanya Üniversitesi'nde mücahitler için propaganda broşürleri hazırlandı. Batı 1999'da Rusya'nın Kuzey Kafkasya bölgesinde militanlığı teşvik etti. O zaman DEAŞ’ın, en azından Suriye'deki savaşın başlangıcında, Batılı politikacılarla belirli bağlantıları vardı. Şimdi Rusya topraklarında terör politikasını sürdürüyorlar.” şeklinde konuştu.

‘FALSE FLAG OPERASYONU’

Saldırganlar Tacik kökenliği olduğunu söyleyen Savin, “Bence Ukrayna ve Batı istihbaratı onları yanlış bayrak (false flage) hedeflemesi için görevlendirdi.” dedi. Aslında onların sözde DEAŞ’lı olduklarını belirten Savin, “Çünkü canlı ele geçirildiler. Eğer gerçek DEAŞ’lı olsalardı daha önce birçok kez olduğu gibi intihar eylemi yapmaları gerekirdi.” tespitinde bulundu.

‘SEÇİM SONRASI BOŞLUĞU DEĞERLENDİRDİLER’

Mart ayının başında ABD Büyükelçiliği’nin Moskova'da aşırılık yanlıları tarafından bir eylem düzenleneceği bilgisini yaydığını hatırlatan Savin, “Rusya'da 8 Mart tatili ve seçimler sırasında polis ve güvenlik güçlerinin dikkati üst düzeydeydi.” dedi. Fakat seçimden sonra "rahatlama" olduğunu vurgulayan Savin “Ve teröristler bu boşluğu saldırı için kullandılar. Daha önce de söylediğim gibi saldırı çok iyi planlanmıştı ve mümkün olduğunca çok sayıda masum kurban almak için özel bir yer seçilmişti.” değerlendirmesinde bulundu.