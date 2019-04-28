Duisburg Atatürkçü Düşünce Derneği çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Duisburg Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD Duisburg) 26 Nisan 2019 Cuma günü “Bilgilendirme Akşamı” isimli bir etkinlik düzenledi. Katılımın yoğun olduğu etkinliğin açılış konuşmasını Duisburg ADD başkanı Rasim Demircan gerçekleştirdi.



Demircan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenliğinin 28 Nisan’da Friedrich Alfred Str. 14, 47226 Duisburg adresinde kutlayacaklarını duyurdu. Programla ilgili bilgi veren Demircan; Programımızda şiirler, BAL-DER’in Karesi Çocuk Zeybek ekibi, AWO Düsseldorf Halkdansları grubu, Çocuk Müzik grubu Euro&Orient, Sankt Peter Çocuk Grubu ve Kampkunstschule CRCA Lopez olacak dedi. Demircan 3 Mayıs 2019 Cuma günü dernek lokalinde (Atroper Str.56, 47226 Duisburg)ta, Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu bir konferans vereceklerinin de bilgisini verdi. “Etkinliklerimize herkesi bekliyoruz” diyen Demircan sözü Bilgilendirme Akşamının konuğuna bıraktı.



‘Bilgilendirme Akşamı’nın konuğu Ürolog Op. Dr. Mustafa Tosun oldu. Tosun konuşmasında, Prostat kanseri, Mesane kanseri tedavileri ve erken teşhisin önemine dikkat çekti. Doktor Tosun sunumunun her bölümünde erken teşhisin önemini vurguladı ve bu şekilde kanser hastalıklarının en az zararlarla iyileşme imkânının olduğunun altını çizdi.



Katılımcıların yoğun ilgi duydukları bilgilendirme akşamı sıcak bir atmosferde geçti. Soru ve yanıt bölümünün ardından program sona erdi.