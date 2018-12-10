Amerikan Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'dan YPG açıklaması geldi. Dunford, Suriye'nin doğusunda 40 bin PKK'lının eğitileceğini söyledi.

"35 bin ile 40 bin yerel gücün eğitilmesi ve istikrarı sağlamak üzere donatılması gerektiğini tahmin ediyoruz."



Amerikan Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Washington Post'un bir etkinliğinde konuştu. Suriye'nin doğusunda YPG/PKK'lıların eğitileceğini ifade etti.



Dunford, "Bu güçlerin eğitiminde muhtemelen yüzde 20 çizgisinde bir yerdeyiz" diye de ekledi.



Suriye'nin doğusunu istikrara kavuşturma çabasından bahseden Joseph Dunford, çalışmaların devam etmesi gerektiğini belirtti.



Joseph Dunford - ABD Genelkurmay Başkanı - Dunford'tan Suriye açıklaması



"İstikrara kavuşturmada daha çok yolumuz var. Bizim Suriye'deki varlığımız şu an için sürecek ve koşullara göre belirlenecek."



"Amerikan askerlerinin öngörülebilir gelecekte Suriye'de kalmaya devam edecek mi?" sorusuna Dunford, "Bu doğru. Yakın gelecekte ayrılmayacaklar" yanıtını verdi.



ABD'li askerler, PKK'nın Suriye kolu YPG'nin ana unsurunu oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ni eğitiyor. Washington, bölgede 35 bin kişilik bir güç oluşturulacağı ilan edilmişti.



ulusal.com.tr