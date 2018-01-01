Balkanlardan, Güney Afrika'ya, Asya'dan Avrupa'ya milyonlarca insan 2018'e umutla, coşkuyla merhaba dedi. İşte dünyadan yeni yıl manzaraları.

Güney Afrika'da, yeni yıl kutlamalarının merkezi ülkenin en hareketli ve gözde şehirlerinden birisi olan Cape Town oldu.100 binin üzerinde insan yılın ilk dakikalarını dans ederek karşıladı.Balkan ülkeleri, yeni yıla konserler ve havai fişek gösterileriyle girdi.Bosna Hersek, Belgrad'da, Zagreb'de, Podgorica'da, Üsküp'te, Tiran'da, Priştine’de meydanlar doldu taştı.Azerbaycanlılar'da yeni ylı havai fişek gösterileriyle karşıladı.Yeni yıl için cadde ve meydanların rengarenk ışıklarla süslendiği başkent Bakü'de, yeni yıl coşkusu yaşandı.Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de yeni yıla dakikalar kala ulusa sesleniş konuşması yaptı. Azerbaycanlıların yeni yılını kutladı.Çin'de 2018 coşkuyla karşılayan ülkelerden oldu.Şangay'da binlerce kişi geri sayım için toplandı.Rusya'daki kutlamaların adresi başkent Moskova oldu.