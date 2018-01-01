banner962
Sosyal medyayı salladı
Sosyal medyayı salladı
Ruhani: Düşmanlara karşı uyanık olun
Ruhani: Düşmanlara karşı uyanık olun
İstanbul'da o vapur hattı iptal ediliyor
İstanbul'da o vapur hattı iptal ediliyor
Türk futbol tarihinde böylesi görülmedi
Türk futbol tarihinde böylesi görülmedi

Dünya 2018'e böyle girdi

Balkanlardan, Güney Afrika'ya, Asya'dan Avrupa'ya milyonlarca insan 2018'e umutla, coşkuyla merhaba dedi. İşte dünyadan yeni yıl manzaraları.

Dünya 2018'e böyle girdi
Güney Afrika'da, yeni yıl kutlamalarının merkezi ülkenin en hareketli ve gözde şehirlerinden birisi olan Cape Town oldu. 

100 binin üzerinde insan yılın ilk dakikalarını dans ederek karşıladı. 

Balkan ülkeleri, yeni yıla konserler ve havai fişek gösterileriyle girdi. 

Bosna Hersek, Belgrad'da, Zagreb'de, Podgorica'da, Üsküp'te, Tiran'da, Priştine’de meydanlar doldu taştı. 

Azerbaycanlılar'da yeni ylı havai fişek gösterileriyle karşıladı.

Yeni yıl için cadde ve meydanların rengarenk ışıklarla süslendiği başkent Bakü'de, yeni yıl coşkusu yaşandı. 

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de yeni yıla dakikalar kala ulusa sesleniş konuşması yaptı. Azerbaycanlıların yeni yılını kutladı. 

Çin'de 2018 coşkuyla karşılayan ülkelerden oldu. 

Şangay'da binlerce kişi geri sayım için toplandı. 

Rusya'daki kutlamaların adresi başkent Moskova oldu.



ulusal.com.tr
Önceki Haber
Sakarya'da IŞİD operasyonu: 6 gözaltı
Sonraki Haber
İstanbul Arnavutköy'de silah ve palalı gasp
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.