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'Dünya ABD ve İsrail’in yalnızlığını gördü'

Filistin Hükümet Sözcüsü Mahmud, "İşgale taraf olanların kaderi böyle olur işte. Dünya ABD ve İsrail’in BM’deki daimi temsilcilerinin yalnızlığını gördü." dedi.

'Dünya ABD ve İsrail’in yalnızlığını gördü'

Filistin hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını kınayan tasarının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda kabul edilmesini "tarihi bir olay" şeklinde değerlendirdi.

Filistin Hükümet Sözcüsü Yusuf el-Mahmud yaptığı yazılı açıklamada, "Kudüs lehine yapılan oylama tarihi bir olaydır. Filistin’in diplomatik zaferi, haktan yana duran devletlerin özgür ruhunun yükselişinin tecellisidir." ifadelerini kullandı.

Bu kararla, ABD’nin ve İsrail’in uluslararası toplumdan "tecrit" edildiğine vurgu yapan Mahmud açıklamasında, "İşgale taraf olanların kaderi böyle olur işte. Dünya ABD ve İsrail’in BM’deki daimi temsilcilerinin yalnızlığını gördü." ifadelerine yer verdi.

Mahmud, ABD’nin Filistin-İsrail barış sürecindeki rolüne de değindiği açıklamasına şöyle devam etti:
"ABD, BM’nin bu kararı çerçevesinde adaletsiz kararından dönmediği takdirde barış sürecindeki rolünden çekildiği ve barış sürecini yürütecek kabiliyette olmadığını ispatlamış demektir."

ABD Başkanı Trump, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Kudüs tasarısına destek verecek ülkeleri "maddi yardımları kesmekle" tehdit etmişti.
Türkiye’nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump’ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı, BM Genel Kurulunda ABD’nin tehditlerine rağmen 9’a karşı 128 oyla kabul edildi, oylamada 35 ülke ise çekimser kaldı.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #abd #israil #Kudüs
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