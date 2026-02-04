Dünya alarmda: 2026'nın ilk ayında sel, yangın ve fırtına kabusu

2025 yılının tarihin en sıcak üçüncü yılı olarak kayıtlara geçmesinin ardından, 2026 yılı da aşırı hava olaylarının gölgesinde başladı. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, iklim değişikliği kaynaklı afetler ocak ayı boyunca hem küresel ölçekte hem de Türkiye'de ağır bilançolara yol açtı.

GÜNEY YARIM KÜRE ALEVLERE TESLİM

Yaz mevsimini yaşayan Güney Yarım Küre, kavurucu sıcaklar ve orman yangınlarıyla mücadele etti. Avustralya, ocak ayında iki büyük sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Ülkenin güneyindeki Ceduna kasabasında 26 Ocak'ta termometreler 49,5 dereceyi göstererek rekor kırdı. Avustralya Meteoroloji Bürosu, birçok bölgede sıcaklıkların 45 dereceyi aştığını raporladı. Uzmanlar, yaşanan ikinci sıcak hava dalgasının şiddetinin küresel ısınma nedeniyle 1,6 derece daha arttığını tespit etti.

Güney Amerika’da ise Şili ve Arjantin alevlerle savaştı. Şili'nin Biobio ve Nuble bölgelerinde şiddetli rüzgar ve aşırı sıcakların tetiklediği 75 ayrı orman yangını nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. On binlerce kişinin tahliye edildiği felakette yüzlerce yapı kül olurken can kayıpları yaşandı. Arjantin'in Patagonya bölgesinde de kuraklık ve sert rüzgarlar yıkıcı yangınlara yol açtı.

KUZEYDE KAR VE FIRTINA ESARETİ

Dünyanın güneyi yanarken kuzeyinde dondurucu soğuklar hakim oldu. Ocak ayının son haftasında Kuzey Amerika'yı vuran kar fırtınası, ABD ve Kanada'da hayatı durma noktasına getirdi. Ulaşımın felç olduğu, binlerce uçuşun iptal edildiği ve yüz binlerce hanenin elektriksiz kaldığı fırtınada can kayıpları yaşandı.

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda ise aralık ayındaki 3,7 metrelik rekor yağışın ardından ocak ayının ilk yarısında kar kalınlığı 2 metreyi aştı. Yerel meteoroloji birimleri, bu yoğunlukta kar yağışının en son 1970'lerde görüldüğünü bildirdi. Avrupa kıtası da fırtınalardan nasibini aldı. İrlanda ve Birleşik Krallık'tan başlayıp İber Yarımadası ve Akdeniz havzasına yayılan fırtınalar, sel ve ulaşım aksamalarına neden oldu. Meteoroloji servisleri, halkı korumak adına en üst seviye olan "hayati tehlike" uyarılarını devreye soktu.

SEL SULARI ŞEHİRLERİ YUTTU

Asya, Okyanusya ve Afrika'da ise su baskınları yıkıma neden oldu. Afganistan, Pakistan, Hindistan ve Nepal'de sel ve çığ riski nedeniyle WMO uyarı yayımladı. Endonezya'da 24 Ocak'ta meydana gelen heyelanda 50'den fazla kişi hayatını kaybederken, Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası tropikal fırtınaların getirdiği sellerle boğuştu.

Güneydoğu Afrika'da haftalarca süren sağanaklar barajları taşırdı. Mozambik'te selden etkilenenlerin sayısı 650 bini aşarken, 30 bin konut kullanılamaz hale geldi. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), temiz su kaynaklarının kirlenmesiyle kolera riskinin zirveye çıktığını duyurdu.

Güney Afrika'da 18 Ocak'ta "ulusal felaket" ilan edilen ve 30'dan fazla can kaybına yol açan sellerle ilgili World Weather Attribution tarafından hazırlanan rapor, felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Raporda, iklim değişikliği ve La Nina'nın birleşimi "kusursuz fırtına" olarak nitelendirilirken, insan kaynaklı iklim değişikliğinin yağış şiddetini önemli ölçüde artırdığı vurgulandı.

TÜRKİYE'DE HORTUM KABUSU VE SARI ALARM

Küresel felaketler zinciri Türkiye'de de etkisini gösterdi. Ocak ayında Antalya'nın Kaş ve Manavgat ilçelerinde sağanak, fırtına ve hortum tarım alanlarını vurdu. Zeytin ve badem ağaçlarının kökünden söküldüğü felaketin bilançosunu Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar açıkladı. Bayraktar, "Afet nedeniyle 1437 çiftçinin etkilendiğini ve 5 bin dekardan fazla tarım arazisinin zarar gördüğünü" belirtti.

Ayın son günlerinde ise tehlike Karadeniz'e kaydı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Samsun, Sinop, Kastamonu, Tokat, Ordu, Giresun ve Trabzon çevreleri için fırtına uyarısı yaparken, İçişleri Bakanlığı 9 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunarak vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.