Son dakika haberleri geliyor... Türkiye 24 Haziran 2018 tarihinde erken seçime gidiyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi sonrası Beştepe'de yaptığı açıklamada erken seçimin tarihini açıkladı. Erdoğan'ın açıklamalarını dünya basını "son dakika" olarak duyurdu.

Türkiye 24 Haziran 2018'de erken seçime gidiyor... Bugün Bahçeli ile Erdoğan görüşmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da "Seçimlerin 24 Haziran 2018 Haziran tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. YSK seçim hazırlıklarına başladı" demesiyle, dünyanın önde gelen basın kuruluşları, internet sitelerinde erken seçime yer verdi.



Reuters haber ajansı 'son dakika' haberi olarak duyurduğu haberde 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 24 Haziran'da erken seçime gideceğini açıkladı' ifadelerini kullanırken, Erdoğan'ın seçimin planladıklarından bir yıl önce olduğunu, ülkenin acil bir seçime ihtiyacı olduğunu belirtti.



Alman haber ajansı dpa, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim çağrısı yaptı, muhtemel tarih 24 Haziran" ifadesiyle haberi geçti.



Fransız AFP haber ajansı, erken seçimi son dakika koduyla ve “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bu sene 24 Haziran’da erken seçime gideceğini söyledi” ifadesiyle duyurdu.



Ankara'dan canlı yayın yapan BBC Türkçe'nin başlığı, "Erken seçim 2018: Türkiye 24 Haziran'da sandığa gidiyor" oldu.



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