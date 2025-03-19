Dünya basını İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını ve İBB soruşturmasını nasıl gördü?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı haberi dünyada geniş yankı buldu. Batı basını İmamoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rakibi olarak bahsetti.

İMAMOĞLU GÖZALTINDA: DÜNYA MEDYASI NASIL GÖRDÜ?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, gözaltına alınması dünya basınında geniş yer buldu.

İMAMOĞLU’NDAN ERDOĞAN’IN RAKİBİ ŞEKLİNDE BAHSETTİ

Amerikan CNN, haberinde İmamoğlu’nun CHP’de yapılacak ön seçimlerden hemen önce gözaltına alındığına dikkat çekti. “İmamoğlu’nun bu seçimde cumhurbaşkanı adayı olarak seçilmesi bekleniyordu” denildi.

ABD merkezli Bloomberg, İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptal edildiği hatırlatıldı. İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan’a rakip olmasının engellenmeye çalışıldığı ifade edildi.

Associated Press haber ajansı İmamoğlu’nu “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önemli rakibi” olarak sundu.

Alman Deutsche Welle’nin haberinde "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ana siyasi rakibi Ekrem İmamoğlu, partisinin cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmek üzereydi. Gözaltına alınması, üniversite diplomasının iptal edilerek adaylık için yeterliliğinin düşürülmesinin ardından geldi” ifadeleri kullanıldı.

İngiliz The Guardian gazetesi, “İstanbul Belediye Başkanı, olası cumhurbaşkanlığı adaylığından sadece günler önce tutuklandı” ifadeleriyle olayı okurlarına duyurdu.

Financial Times gazetesi ise, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı iktidarını sürdürmek için yargıyı kullanmakla suçladığını yazdı.

Rus Ria Novosti ajansının haberinde İmamoğlu'nun gözaltına alınması duyuruldu ve “İstanbul'da belediye başkanının tutuklanmasının ardından gösteriler yasaklandı” denildi.