Dünya bu kararı konuşuyor: Hangi ülkeler Netanyahu'yu tutuklayacak?

İsrail Başbakanlık Ofisi kararı “saçma ve antisemitik” olarak nitelendirirken, Netanyahu’nun baskıya boyun eğmeyeceğini vurguladı. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, mahkeme kararını “adalet ve insanlık için karanlık bir gün” olarak tanımlarken, yeni Savunma Bakanı Yisrael Katz ise kararı “uluslararası adalet sistemini lekeleyen ahlaki bir utanç” olarak değerlendirdi.

Hamas: Filistin Davası İçin Bir Zafer

Hamas, kararın Filistin davası için olumlu bir adım olduğunu belirtti ve UCM’yi İsrailli liderlerin tamamını hesap vermeye çağırdı.

ABD Karşı Çıkıyor

Beyaz Saray, UCM'nin kararını temelden reddettiğini açıkladı. ABD, bu kararın uluslararası adalet mekanizmasını siyasallaştırdığı görüşünde.

Avrupa'dan Karışık Tepkiler

Avrupa Birliği: Josep Borrell, kararın bağlayıcı olduğunu ve uygulanması gerektiğini belirtti.

Fransa: UCM kararına saygı duyacağını ifade ederken, Netanyahu’nun tutuklanmasının “yasal olarak karmaşık” olabileceğini belirtti.

Hollanda: UCM'nin bağımsızlığını desteklediğini ve tutuklama emirlerine uyacağını açıkladı.

İtalya: Müttefiklerle ortak hareket etmeyi değerlendireceklerini söyledi.

İngiltere: Karar hakkında resmi bir tavır belirtmemekle birlikte UCM’nin bağımsızlığına saygı duyduğunu vurguladı.

Macaristan ve Avusturya: Kararı eleştirerek kabul edilemez buldu.

Kanada ve İrlanda: Karara Destek

Kanada, uluslararası hukuka uyulmasının önemini vurgularken, İrlanda Başbakanı Simon Harris, UCM kararını “önemli bir adım” olarak değerlendirdi.

Netanyahu'nun Tutuklanma İhtimali

Netanyahu’nun UCM’ye taraf ülkelerden birine seyahat etmesi halinde tutuklanma riski bulunuyor. Ancak uygulamada, taraf devletlerin çoğunun siyasi ya da yasal çekinceler nedeniyle kararı ne ölçüde uygulayacağı belirsizliğini koruyor. Avrupa Birliği ülkeleri ve Kanada gibi UCM’ye bağlı ülkelerin kararı uygulama yükümlülüğü var. Buna karşılık ABD ve İsrail gibi ülkeler, UCM’ye taraf olmadıkları için karara karşı çıkıyor.

Bu karar, uluslararası hukuk ve diplomasi açısından bir dönüm noktası olabilir. Ancak, Netanyahu’nun tutuklanması, hem siyasi hem de yasal düzlemde ciddi engellerle karşı karşıya.