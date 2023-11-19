Dünya Filistin İçin Meydanlarda

Dünyanın dört bir yanında Filistin'e destek eylemleri devam ediyor. İsrail’in Filistin’deki katliamlarına yönelik tepkilerin adresi ABD ve Fransa büyükelçilikleri oldu. Olumsuz hava koşullarına aldırış etmeyen göstericiler İsrail saldırılarının durdurulması için dünyayı harekete geçmeye çağırdı.

Dünya Filistin İçin Meydanlarda


Hamas’ın çağrısı karşılık buldu. Dünyanın her noktasında milyonlar meydanları doldurdu.

ABD'nin Chicago  kentinde yaşayan çok sayıda gösterici, Filistin'e destek için alanları doldurdu. Protestocular Chicago'nun  ana caddesi Lake Shore Drive'daki güvenlik bariyerlerini aşarak caddeyi iki saat boyunca kapattı.
Fransa'nın başkenti Paris'te de Gazze’ye destek eylemi vardı. Göstericiler yağmura rağmen Gazze'de ateşkes sağlanması için meydandaydı.

Ellerinde "Katil İsrail, Macron Suç Ortağı" yazılı döviz taşıyan göstericiler, "Tek Bir Çözüm: Boykot ve Yaptırım", "Özgür Filistin" ve "Bu Çatışma Değil, Bu Soykırım" sloganları attı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da Filistin’e destek eylemlerinin bir diğer noktası oldu. Göstericiler ellerinde “Katil İsrail” yazılı pankartlar taşıyarak Shinjuku  bölgesinde yürüyüş düzenledi.

Avustralya’nın Melbourne  kentinde yaklaşık 100 bin kişi Filistin’e destek ve Gazze’de katliamların durdurulması için bir araya geldi. Eyalet Kütüphanesi önünde toplanan kalabalık daha sonra şehir merkezinde yürüyüşe geçti.

Kanada'nın Toronto şehrinde de binlerce kişinin katılımıyla Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. ABD Başkonsolosluğu önünde toplanan protestocular, Filistin halkına destek sloganları attı.

Cenevre'de binlerce kişi dondurucu soğuğa rağmen "Filistin ile dayanışma için" yürüdü. Göstericilerin protestosu Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde son buldu.

Avusturya'da ise "İsrail'in Gazze'ye yönelik işgali durdurulsun" yürüyüşü düzenlendi. Gösteride “Özgür Filistin Devleti” çağrısı yapıldı.

CHP'de Yeni MYK'da Dışişleri Prof. Dr. İlhan Uzgel'e Verildi! Peki Uzgel Kimdir?CHP'de Yeni MYK'da Dışişleri Prof. Dr. İlhan Uzgel'e Verildi! Peki Uzgel Kimdir?Gündem
# filistin # gazze # hamas
Çok Okunanlar
İstanbul'a Kar Yağdı!
İstanbul'a Kar Yağdı!
Fahrettin Koca'dan Antibiyotik Kullanımıyla İlgili Uyarı
Fahrettin Koca'dan Antibiyotik Kullanımıyla İlgili Uyarı
Karnımız Neden Guruldar?
Karnımız Neden Guruldar?
Şeflere Göre Asya'nın En İyi Tavuklu Yemekleri!
Şeflere Göre Asya'nın En İyi Tavuklu Yemekleri!
Yurda Girmeye Çalışan PKK'lı Terörist Sınırda Yakalandı
Yurda Girmeye Çalışan PKK'lı Terörist Sınırda Yakalandı
Öne Çıkanlar ELAZIĞ'DA DOMUZ SÜRÜSÜ CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ! | Ulusal Haber #Elazığ #keşfet #Domuz ELAZIĞ'DA DOMUZ SÜRÜSÜ CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ! | Ulusal Haber #Elazığ #keşfet #Domuz Elon Musk'tan İsrail Hamlesi! Elon Musk'tan İsrail Hamlesi!