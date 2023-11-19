Dünya Filistin İçin Meydanlarda



Hamas’ın çağrısı karşılık buldu. Dünyanın her noktasında milyonlar meydanları doldurdu.



ABD'nin Chicago kentinde yaşayan çok sayıda gösterici, Filistin'e destek için alanları doldurdu. Protestocular Chicago'nun ana caddesi Lake Shore Drive'daki güvenlik bariyerlerini aşarak caddeyi iki saat boyunca kapattı.

Fransa'nın başkenti Paris'te de Gazze’ye destek eylemi vardı. Göstericiler yağmura rağmen Gazze'de ateşkes sağlanması için meydandaydı.

Ellerinde "Katil İsrail, Macron Suç Ortağı" yazılı döviz taşıyan göstericiler, "Tek Bir Çözüm: Boykot ve Yaptırım", "Özgür Filistin" ve "Bu Çatışma Değil, Bu Soykırım" sloganları attı.



Japonya'nın başkenti Tokyo'da Filistin’e destek eylemlerinin bir diğer noktası oldu. Göstericiler ellerinde “Katil İsrail” yazılı pankartlar taşıyarak Shinjuku bölgesinde yürüyüş düzenledi.

Avustralya’nın Melbourne kentinde yaklaşık 100 bin kişi Filistin’e destek ve Gazze’de katliamların durdurulması için bir araya geldi. Eyalet Kütüphanesi önünde toplanan kalabalık daha sonra şehir merkezinde yürüyüşe geçti.



Kanada'nın Toronto şehrinde de binlerce kişinin katılımıyla Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. ABD Başkonsolosluğu önünde toplanan protestocular, Filistin halkına destek sloganları attı.



Cenevre'de binlerce kişi dondurucu soğuğa rağmen "Filistin ile dayanışma için" yürüdü. Göstericilerin protestosu Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde son buldu.



Avusturya'da ise "İsrail'in Gazze'ye yönelik işgali durdurulsun" yürüyüşü düzenlendi. Gösteride “Özgür Filistin Devleti” çağrısı yapıldı.