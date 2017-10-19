19'uncu Uluslararası Gençlik Festivali, Rusya'nın ev sahipliğinde Soçi'de düzenleniyor. Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Çağdaş Cengiz, festivali yerinde izliyor.

Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali'ne bu sefer Rusya'nın Soçi kenti ev sahipliği yapıyor. Festivalin açılış konuşmasını Rusya Devlet Başkanı Vlidamir Putin yaptı.



Bu sene 19.'su yapılan festivale 180 ülkeden 20 bin kişi katıldı.



Festivale Türkiye'den Türkiye Gençlik Birliği katılıyor.



Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Çağdaş Cengiz de davetli olarak festivali yerinde izliyor.



Festival kapsamında yarışmalar, renkli geçitler, fuar, seminer ve dersler düzenleniyor, bunun yanında Rus kültürünü tanıtmak amacıyla ülke turu programda yer alıyor.









ulusal.com.tr