Dünya genelinde savunma harcamaları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?
2026 yılında savunmaya en fazla bütçe ayıran ülkeler belli oldu. Küresel ölçekte artan jeopolitik gerilimler ve güvenlik harcamaları nedeniyle ülkelerin savunma bütçeleri dikkat çekici seviyelere ulaştı... İşte o sıralama.
2026 yılında savunmaya en fazla bütçe ayıran ülkeler belli oldu. Ülkelerin savunma ve saldırı kapasitelerini güçlendirmek adına tahsis ettikleri bütçeler, dünya genelindeki askeri rekabetin güncel tablosunu ortaya koydu... İşte 2026 yılında savunmaya en çok bütçe ayıran ülkeler:
60- Burkina Faso
4.5 milyar dolar
59- Kuzey Kore
4.7 milyar dolar
58- Azerbaycan
5.1 milyar dolar
57- Malezya
5.1 milyar dolar
56- Mısır
5.1 milyar dolar
55- Litvanya
5.6 milyar dolar
54- Kazakistan
5.8 milyar dolar
53- Macaristan
5.8 milyar dolar
52- Tayland
6 milyar dolar
51- Venezuela
6 milyar dolar
50- Avusturya
6.1 milyar dolar
49- Özbekistan
6.2 milyar dolar
48- Filipinler
6.5 milyar dolar
47- Portekiz
6.7 milyar dolar
46- Şili
6.8 milyar dolar
45- Kuveyt
7.9 milyar dolar
44- Irak
8 milyar dolar
43- Yunanistan
8.2 milyar dolar
42- Umman
8.3 milyar dolar
41- İsviçre
8.3 milyar dolar
40- Finlandiya
8.8 milyar dolar
39- Meksika
9.1 milyar dolar
38- Pakistan
9.1 milyar dolar
37- Çekya
9.1 milyar dolar
36- İran
9.2 milyar dolar
35- Vietnam
10.2 milyar dolar
34- Romanya
10.2 milyar dolar
33- Endonezya
11.1 milyar dolar
32- Norveç
11.1 milyar dolar
31- Katar
11.9 milyar dolar
30- Danimarka
14.2 milyar dolar
29- Belçika
14.9 milyar dolar
28- Kolombiya
15.8 milyar dolar
27- İsveç
15.9 milyar dolar
26- Fas
16.1 milyar dolar
25- Singapur
18 milyar dolar
24- Birleşik Arap Emirlikleri
23.4 milyar dolar
23- Cezayir
25 milyar dolar
22- Brezilya
26.4 milyar dolar
21- Tayvan
31.1 milyar dolar
20- Angola
31.2 milyar dolar
19- Hollanda
31.7 milyar dolar
18- İsrail
34.6 milyar dolar
17- İtalya
37.3 milyar dolar
16- İspanya
39 milyar dolar
15- Güney Kore
44.8 milyar dolar
14- Ukrayna
45 milyar dolar
13- Kanada
45.8 milyar dolar
12- Türkiye
51.4 milyar dolar
11- Polonya
55.8 milyar dolar
10- Avustralya
57.3 milyar dolar
9- Japonya
58 milyar dolar
8- Suudi Arabistan
63.9 milyar dolar
7- Fransa
67.2 milyar dolar
6- Birleşik Krallık
88.5 milyar dolar
5- Hindistan
109 milyar dolar
4- Almanya
127.4 milyar dolar
3- Rusya
212.6 milyar dolar
2- Çin
303 milyar dolar
1- ABD
831.5 milyar dolar