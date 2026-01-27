Dünya genelinde savunma harcamaları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?

2026 yılında savunmaya en fazla bütçe ayıran ülkeler belli oldu. Ülkelerin savunma ve saldırı kapasitelerini güçlendirmek adına tahsis ettikleri bütçeler, dünya genelindeki askeri rekabetin güncel tablosunu ortaya koydu... İşte 2026 yılında savunmaya en çok bütçe ayıran ülkeler:

60- Burkina Faso

4.5 milyar dolar

59- Kuzey Kore

4.7 milyar dolar

58- Azerbaycan

5.1 milyar dolar

57- Malezya

5.1 milyar dolar

56- Mısır

5.1 milyar dolar

55- Litvanya

5.6 milyar dolar

54- Kazakistan

5.8 milyar dolar

53- Macaristan

5.8 milyar dolar

52- Tayland

6 milyar dolar

51- Venezuela

6 milyar dolar

50- Avusturya

6.1 milyar dolar

49- Özbekistan

6.2 milyar dolar

48- Filipinler

6.5 milyar dolar

47- Portekiz

6.7 milyar dolar

46- Şili

6.8 milyar dolar

45- Kuveyt

7.9 milyar dolar

44- Irak

8 milyar dolar

43- Yunanistan

8.2 milyar dolar

42- Umman

8.3 milyar dolar

41- İsviçre

8.3 milyar dolar

40- Finlandiya

8.8 milyar dolar

39- Meksika

9.1 milyar dolar

38- Pakistan

9.1 milyar dolar

37- Çekya

9.1 milyar dolar

36- İran

9.2 milyar dolar

35- Vietnam

10.2 milyar dolar

34- Romanya

10.2 milyar dolar

33- Endonezya

11.1 milyar dolar

32- Norveç

11.1 milyar dolar

31- Katar

11.9 milyar dolar

30- Danimarka

14.2 milyar dolar

29- Belçika

14.9 milyar dolar

28- Kolombiya

15.8 milyar dolar

27- İsveç

15.9 milyar dolar

26- Fas

16.1 milyar dolar

25- Singapur

18 milyar dolar

24- Birleşik Arap Emirlikleri

23.4 milyar dolar

23- Cezayir

25 milyar dolar

22- Brezilya

26.4 milyar dolar

21- Tayvan

31.1 milyar dolar

20- Angola

31.2 milyar dolar

19- Hollanda

31.7 milyar dolar

18- İsrail

34.6 milyar dolar

17- İtalya

37.3 milyar dolar

16- İspanya

39 milyar dolar

15- Güney Kore

44.8 milyar dolar

14- Ukrayna

45 milyar dolar

13- Kanada

45.8 milyar dolar

12- Türkiye

51.4 milyar dolar

11- Polonya

55.8 milyar dolar

10- Avustralya

57.3 milyar dolar

9- Japonya

58 milyar dolar

8- Suudi Arabistan

63.9 milyar dolar

7- Fransa

67.2 milyar dolar

6- Birleşik Krallık

88.5 milyar dolar

5- Hindistan

109 milyar dolar

4- Almanya

127.4 milyar dolar

3- Rusya

212.6 milyar dolar

2- Çin

303 milyar dolar

1- ABD

831.5 milyar dolar