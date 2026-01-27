Dünya genelinde savunma harcamaları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?

2026 yılında savunmaya en fazla bütçe ayıran ülkeler belli oldu. Küresel ölçekte artan jeopolitik gerilimler ve güvenlik harcamaları nedeniyle ülkelerin savunma bütçeleri dikkat çekici seviyelere ulaştı... İşte o sıralama.

2026 yılında savunmaya en fazla bütçe ayıran ülkeler belli oldu. Ülkelerin savunma ve saldırı kapasitelerini güçlendirmek adına tahsis ettikleri bütçeler, dünya genelindeki askeri rekabetin güncel tablosunu ortaya koydu... İşte 2026 yılında savunmaya en çok bütçe ayıran ülkeler:

60- Burkina Faso
4.5 milyar dolar

59- Kuzey Kore
4.7 milyar dolar

58- Azerbaycan
5.1 milyar dolar

57- Malezya
5.1 milyar dolar

56- Mısır
5.1 milyar dolar

55- Litvanya
5.6 milyar dolar

54- Kazakistan
5.8 milyar dolar

53- Macaristan
5.8 milyar dolar

52- Tayland
6 milyar dolar

51- Venezuela
6 milyar dolar

50- Avusturya
6.1 milyar dolar

49- Özbekistan
6.2 milyar dolar

48- Filipinler
6.5 milyar dolar

47- Portekiz
6.7 milyar dolar

46- Şili
6.8 milyar dolar

45- Kuveyt
7.9 milyar dolar

44- Irak
8 milyar dolar

43- Yunanistan
8.2 milyar dolar

42- Umman
8.3 milyar dolar

41- İsviçre
8.3 milyar dolar

40- Finlandiya
8.8 milyar dolar

39- Meksika
9.1 milyar dolar

38- Pakistan
9.1 milyar dolar

37- Çekya
9.1 milyar dolar

36- İran
9.2 milyar dolar

35- Vietnam
10.2 milyar dolar

34- Romanya
10.2 milyar dolar

33- Endonezya
11.1 milyar dolar

32- Norveç
11.1 milyar dolar

31- Katar
11.9 milyar dolar

30- Danimarka
14.2 milyar dolar

29- Belçika
14.9 milyar dolar

28- Kolombiya
15.8 milyar dolar

27- İsveç
15.9 milyar dolar

26- Fas
16.1 milyar dolar

25- Singapur
18 milyar dolar

24- Birleşik Arap Emirlikleri
23.4 milyar dolar

23- Cezayir
25 milyar dolar

22- Brezilya
26.4 milyar dolar

21- Tayvan
31.1 milyar dolar

20- Angola
31.2 milyar dolar

19- Hollanda
31.7 milyar dolar

18- İsrail
34.6 milyar dolar

17- İtalya
37.3 milyar dolar

16- İspanya
39 milyar dolar

15- Güney Kore
44.8 milyar dolar

14- Ukrayna
45 milyar dolar

13- Kanada
45.8 milyar dolar

12- Türkiye
51.4 milyar dolar

11- Polonya
55.8 milyar dolar

10- Avustralya
57.3 milyar dolar

9- Japonya
58 milyar dolar

8- Suudi Arabistan
63.9 milyar dolar

7- Fransa
67.2 milyar dolar

6- Birleşik Krallık
88.5 milyar dolar

5- Hindistan
109 milyar dolar

4- Almanya
127.4 milyar dolar

3- Rusya
212.6 milyar dolar

2- Çin
303 milyar dolar

1- ABD
831.5 milyar dolar

