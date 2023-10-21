Dünya Halkları Filistin'in Yanında

Filistin'in haklı mücadelesine dünya halkları destek vermeye devam ediyor. Dünyanın dört bir yanında meydanlarda, sokaklarda Filistin bayrakları dalgalandı. Göstericiler ABD'de Beyaz Saray'ın, İsviçre'de Birleşmiş Milletler ofisinin kapısına dayandı.

Dünya Halkları Filistin'in Yanında

Yemen'in başkenti Sana'da binlerce Yemenli İsrail'e karşı Filistin için büyük bir gösteri düzenledi. İsrail ve ABD aleyhine slogan atan göstericiler, Filistin bayrakları taşıdı.

Sadece Yemen'de değil dünyanın dört bir yanında Filistin'e destek gösterileri düzenlendi. ABD'den Tunus'a Küba'dan Polonya'ya kadar dünya halkları İsrail'e karşı Filistin direnişinin zaferi için meydanlardaydı. Göstericiler ABD'de Beyaz Saray'ın, İsviçre'de Birleşmiş Milletler ofisinin kapısına dayandı.

# gazze # filistin
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