Dünya Kupası kutlamalarında izdiham: 3 kişi boğularak hayatını kaybetti

Salı günü Ekvador'a karşı alınan 2-0'lık galibiyetin ardından Meksika Şehri'nde düzenlenen Dünya Kupası kutlamaları ölümle sonuçlandı.

Başkent sağlık yetkilileri tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, galibiyeti kutlamak için sokaklara akın eden kalabalıklar arasında 19 yaşında bir kadın, 48 yaşında bir kadın ve 44 yaşında bir erkek boğularak hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri aileleri tarafından teşhis edilirken, her üç kurbanın da ölüm nedeninin boğulma olduğu resmi olarak doğrulandı.

1 MİLYONDAN FAZLA İNSAN SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Şehir yönetiminin paylaştığı verilere göre, ülkenin 1986'dan bu yana ilk kez Dünya Kupası eleme turu zaferi elde etmesini kutlamak isteyen bir milyondan fazla insan sokaklara döküldü. Kutlamaların ana toplanma alanı şehir merkezindeki Bağımsızlık Meleği anıtı çevresi oldu. Zafer coşkusu Estadio Azteca'da ve şehrin büyük bir bölümünde çılgın kutlamalara yol açarken, maçın bitiş düdüğünden çok uzun süre sonra bile gökyüzünde havai fişeklerin yakıldığı görüldü. Nüfusu 20 milyonu aşan ve dünyanın en yoğun nüfuslu yerlerinden biri olan Meksika Şehri metropol bölgesinde kalabalığın kontrolü zorlaştı.

Olay anında bölgede bulunan acil servis ekipleri, Paseo de la Reforma çevresindeki farklı noktalarda bilinci kapalı olan üç kişiye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Şehrin sağlık yetkililerinden müdahale sürecine ilişkin yapılan açıklamada, "Hastalar üzerinde ilk yardım ve kalp masajı teknikleri uygulandıktan sonra, uzman tıbbi bakım için hastaneye sevk edildiler" denildi. Hastaneye nakledilen üç kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aslında tehlike maç öncesinde öngörülmüştü. Belediye Başkanı Clara Brugada, futbol maçından önce Bağımsızlık Meleği anıtının yakınında maçı izlemeyi uman taraftarlara bir uyarı yapmış, o bölgede halihazırda büyük kalabalıkların toplandığını belirterek başka yerlere gitmelerini söylemişti.

BELEDİYE BAŞKANI BRUGADA'DAN TARAFTARLARA ÇAĞRI

Kutlamaların faciaya dönüşmesinin ardından kurbanların ailelerine "en içten taziyelerini" ileten Belediye Başkanı Brugada, önümüzdeki günlerde ailelere destek sözü verdi. Ölümlerin kamuoyuna açıklanması sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Brugada, taraftarlara "her zaman sorumluluk, özen ve empatiyle kutlama yapmaları" çağrısında bulundu.

Salı günü elde edilen bu galibiyetle birlikte Meksika, Dünya Kupası'nın son 16 turuna yükselmeyi başardı.