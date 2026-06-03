Dünya Kupası öncesi alarm verildi! Havalimanlarında Ebola taraması yapılacak

ABD Medicare ve Medicaid Hizmetleri Direktörü Dr. Mehmet Öz, Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde yaklaşan dev spor organizasyonu kapsamındaki halk sağlığı adımlarını kamuoyuyla paylaştı.

Dr. Öz, turnuva sürecinde herhangi bir sağlık sorunu yaşanmaması için hazırlıkların tamamlandığını belirterek, doğrudan yolcu trafiğinin yoğun olacağı havalimanlarında Ebola tarama merkezlerinin faaliyete geçeceğini duyurdu. Kurulacak merkezlerle uluslararası turnuva boyunca hastalık riskinin en aza indirilmesi hedeflenirken, Öz bu süreçte virüsle mücadele konusunda "iyi yapılandırılmış bir oyun planına" sahip olduklarını söyledi.

Salgın riskine karşı yürütülen ulusal çalışmaların merkezinde ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü bulunuyor. Kurumun hastalıkla mücadele kapsamında yoğun bir mesai harcadığını aktaran Dr. Öz, sürecin yönetimi konusunda Enstitü Direktörü Jay Bhattacharya'ya işaret etti. Bhattacharya'nın alanında son derece başarılı bir isim olduğunu vurgulayan Öz, direktörün Ebola salgınına ilişkin süreci etkin bir şekilde idare ettiğini kaydetti.

GÖZLER O ÜLKEDE

Dünya Kupası hazırlıkları sürerken alınan bu önlemlerin temelinde Afrika'dan gelen son haberler yatıyor. Ebola virüsünün son dönemde Kenya merkezli olarak yeniden ortaya çıkması ve yayılma tartışmaları, küresel çapta endişeleri beraberinde getirdi. Hastalığın sınır ötesi bulaşma riski göstermesi üzerine ABD'nin yanı sıra farklı ülkeler de benzer şekilde ilave tedbirleri devreye sokmaya başladı.

EBOLA NEDİR?

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, tıp kayıtlarına ilk kez 1976 yılında girdi. Hastalık, o dönem Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlar halinde ortaya çıktı. KDC'deki ilk salgın, Ebola Nehri yakınındaki bir köyde başladığı için hastalığa resmi olarak bu nehrin adı verildi.

Yakın tarihin en büyük ve yıkıcı Ebola krizlerinden biri ise Aralık 2013'te Batı Afrika'da patlak verdi. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014 ile 2017 yılları arasında aralıksız etkili olan büyük salgında toplam 30 bin kişiye virüs bulaştı. Hastalığa yakalananların 11 binden fazlası yaşamını yitirdi.