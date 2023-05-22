Dünya Meteoroloji Örgütü'nden endişe verici rapor
Dünya Meteoroloji Örgütü'nün hazırladığı son iklim raporunda yaşanan küresel ısınmanın geri dönülmez sınırın eşiğinde olduğu belirtildi. Raporda, önümüzdeki beş yıldan en az birinin kayıtlara geçen en sıcak yıl olma ihtimali yüzde 98 olarak vurgulandı.
Dünya Meteoroloji Örgütü raporu ve bilim insanlarına göre insanlığın sera gazı emisyonlarını net sıfıra indirememesi halinde ekstrem sıcaklıkların yakın bir tarihte olacağı vurgulanıyor.
Uluslararası kabul gören iklim bilimcilerin uzman görüşleri ve dünyanın en iyi tahmin sistemleri kullanılarak hazırlanan raporda çok yüksek bir ihtimalle bugüne kadar kaydedilen en sıcak yılın önümüzde beş yıl içinde yaşanacağı bildirildi. Bugüne kadar yaşanan en sıcak yıl ise 2016 olarak kayıtlara geçmişti.
DÜNYA METEOROLOJİ ÖRGÜTÜ AÇIKLADI
İnsan kaynaklı sera gazı emisyonları 19. yüzyılın sonlarından bu yana küresel ortalama sıcaklıkları 1 °C'den fazla artırdı. 2022 ortalama küresel sıcaklığının, 1850-1900 ortalamasının yaklaşık 1.15 °C üzerinde olduğu belirtiliyor. Sıcaklıklar her on yılda yaklaşık 0.2 °C artıyor.
Dünyayı çok hızlı bir şekilde ısıttığımız için küresel ve yerel düzeyde daha fazla sıcaklık rekoru kırılıyor. İklim üzerindeki insan etkisi küresel ısınmayı endişe verici bir hızla ve daha önce görülmemiş yüksek seviyelere çıkartıyor.
Küresel ortalama sıcaklıkta mevcut rekor günümüzden yedi sene önce yaşandı. 2016 yılı karada ve denizde en sıcak yıl olarak kayıtlara geçti. O yılın başlarında yaşanan El Nino olayı küresel ortalama sıcaklığı yükseltti.
El Nino olayları, orta ve doğu Pasifik'in büyük bölümünde normalden daha sıcak denizlerle alakalı. Bu durum atmosferin ısınmasına ve küresel sıcaklıkların yaklaşık 0.1 °C yükselmesine yol açıyor. İlk etapta kulağa çok fazla gelmeyebilir ama bu genellikle bir önceki rekoru kırmak için yeterli oluyor. Mevcut küresel sıcaklık rekorundan bu yana geçen yedi yılda insanlık sera etkisini artırmaya devam etti. Bu da yeni bir rekor olasılığını güçlendiriyor.
Pasifik'te El Nino koşulları oluşmaya başladı. Haziran ve Temmuz aylarında etkili olma ihtimali ise giderek artıyor. Bu durum 2016'dan bu yana ilk önemli El Nino olabilir ve özellikle 2024 yılında küresel sıcaklık rekorunun kırılma ihtimalini önemli ölçüde artırıyor.