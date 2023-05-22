Dünya Meteoroloji Örgütü'nden endişe verici rapor

El Nino olayları, orta ve doğu Pasifik'in büyük bölümünde normalden daha sıcak denizlerle alakalı. Bu durum atmosferin ısınmasına ve küresel sıcaklıkların yaklaşık 0.1 °C yükselmesine yol açıyor. İlk etapta kulağa çok fazla gelmeyebilir ama bu genellikle bir önceki rekoru kırmak için yeterli oluyor. Mevcut küresel sıcaklık rekorundan bu yana geçen yedi yılda insanlık sera etkisini artırmaya devam etti. Bu da yeni bir rekor olasılığını güçlendiriyor.

Pasifik'te El Nino koşulları oluşmaya başladı. Haziran ve Temmuz aylarında etkili olma ihtimali ise giderek artıyor. Bu durum 2016'dan bu yana ilk önemli El Nino olabilir ve özellikle 2024 yılında küresel sıcaklık rekorunun kırılma ihtimalini önemli ölçüde artırıyor.