Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan rapora göre dünya nüfusu 2050 yılında 9,7 milyar olacak. Yüzyılın sonunda ise bu rakamın 11 milyara çıkması bekleniyor. Raporda nüfus artış hızının nedeni olarak insan ömrünün uzaması gösteriliyor.

Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan "Dünya Nüfus Beklentisi" başlıklı raporda insan nüfusunun 2050 yılında 9,7 milyara yükseleceği açıklandı.Açıklanan bu orana göre şu an yaklaşık 7,7 milyar olan dünya nüfusu 2050 yılında kadar iki milyar artacak.Aynı zamanda raporu hazırlayan uzmanlar, olağanüstü olaylar olmaması durumunda dünya nüfusunun bu yüzyıl sonunda 11 milyar olacağını öngörüyor.Dünya nüfusunun bu kadar hızlı artmasının bir sebebi olarak ise dünyadaki ortalama insan ömrünün uzaması gösterildi.Ülkelerin çoğunluğunda azalan doğum oranları dolayısıyla ileriye dönük nüfus artışı beklenmese de, özellikle dokuz ülkedeki hızlı nüfus artışı dünya nüfusundaki patlamanın başlıca nedeni olduğu kaydedildi.Hazırlanan raporda bu 9 ülke, Hindistan, Nijerya, Pakistan, Etiyopya, Tanzanya, Endonezya, Mısır, Amerika Birleşik Devletleri ve Kongo olarak sıralanıyor.Dünyanın en fazla nüfusa sahip ülkesi Çin'in ise 2050 yılında nüfusunun yüzde 2,2 oranında azalacağı düşünülüyor.Söz konusu rapora göre Almanya, Japonya ve Rusya gibi bazı ülkelerde ölüm oranları doğumlardan daha fazla olacağından, nüfusun normal şartlar altında azalacağı öngörülüyor. Ancak bu ülkelerin nüfus sorununu çözebilmesi için de göçmenlerden faydalanması gerekiyor.