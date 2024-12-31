Dünya nüfusu artıyor: Artık 8 milyar 56 milyon insanız!

Alman Dünya Nüfusu Vakfı (DSW), 2024 yılı dünya nüfus verilerini açıkladı. DSW’ye göre dünya nüfusu, bir önceki yıla oranla 82 milyon artarak 8 milyar 56 milyona ulaştı.

Uzmanların dikkat çektiği önemli bir nokta ise nüfus artışının büyük ölçüde Afrika kıtasında gözlemlenmesi. Tahminlere göre, bu yüzyılın sonunda Afrika’nın nüfusu 1.2 milyardan 3.4 milyara çıkabilir.

ARTIŞ YAVAŞLADI AMA DEVAM EDİYOR

DSW, nüfus artışının yavaşladığını ancak dünya genelinde hâlâ sürdüğünü bildirdi. Dünya genelindeki kadınların ortalama 2.2 çocuk sahibi olduğu belirtilirken, bu doğurganlık oranlarının bölgelere göre değişiklik gösterdiği vurgulandı.

Birleşmiş Milletler’in verilerine göre, dünya nüfusu 2037 yılında 9 milyarı aşabilir. DSW ise 2080’lerde bu sayının 10 milyara ulaşacağını öngörüyor.

AFRİKA NUFÜSÜ GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRECEK

Dünya nüfus artışındaki en büyük payın Afrika’ya ait olduğunu kaydeden uzmanlar, önümüzdeki 20 yıl içinde kıtadaki nüfusun iki katına çıkabileceğini belirtiyor. Bu hızlı artış, ekonomi, altyapı ve çevre gibi alanlarda küresel etkiler yaratabilir.

ALMANYA’DA NUFÜS SABİT KALDI

2024 yılı itibariyle Almanya’nın nüfusunun yaklaşık 84 milyon seviyesinde sabit kaldığı açıklandı. Bu, Avrupa genelindeki düşük doğurganlık oranlarının ve yaşlanan nüfusun bir yansıması olarak yorumlanıyor.