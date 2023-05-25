Dünya nüfusu internet kullanımı verileri

2023 DÜNYA ÇAPINDA İNTERNET KULLANIM İSTATİSTİKLERİ

2023 Ocak verilerine göre dünya nüfusunun 5,16 milyar insan internet kullanıcıları oluşturuyor. Bu verilerde dünya nüfusunun %64,4'üne denk geliyor. Bu verilere göre internet kullanıcılarının %59,4'ü ise sosyal medya kullanıcılarını kapsıyor. Bu sayılardan yararlanarak internet kullanıcılarının %5'i sosyal medya kullanmıyor bu da internet kullanıcılarının 41 milyon nüfusa denk geliyor.

Dünya genelinde internet kullanımı en çok olan bölgeye baktığımızda Kuzey Avrupa ilk sırada yer alıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde Ocak ayı itibariyle nüfusun %99'u internet kullanıyor. Kuzey Kore ise dünya çapında nüfus oranlarına bakıldığında son sırada yer alıyor.

Kaynak: https://www.statista.com/