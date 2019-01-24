ABD Başkanı Donald Trump'ın halkın seçtiği meşru Devlet Başkanı Maduro yerine muhalefet liderini Devlet Başkanı olarak tanımasının ardından dünya ikiye bölündü. Türkiye, Küba, Suriye gibi antiemperyalist kimlikleriyle öne çıkan ülkeler Maduro'ya destek mesajı verdi. Kanada, ABD ve AB başta olmak üzere diğer ülkeler açıkça Venezuela'nın iç işlerine müdahale ederek muhalefet liderini ülkenin başına getirme çabası içinde.

ABD yönetiminin Venezuela kararı dünyayuı ikiye böldü. Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD destekli Güney Amerika ülkelerinden ise ABD'nin kararına destek açıklamaları geldi.



Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maduro'yu arayarak "dik dur" mesajı verdi. Türkiye, Venezuela'da Amerikan Darbesi'ne karşı ilk tepki veren devletlerden biri oldu.



Rusya, İran, Çin, Suriye, Meksika, Bolivya ve Küba Maduro'yu desteklediği mesajı verdi.



Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Andrey Klimov, Rusya'nın Nicolas Maduro'yu Venezuela'nın devlet başkanı olarak tanıdığını ve bu yaklaşımında bir değişiklik olmayacağını söyledi.



Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise "Venezuela'daki olaylar, ilerici Batı toplumunun oradaki iktidarı elle değiştirerek uluslararası hukuka, egemenlik ve devletin iç işlerine karışılmamasına nasıl baktığına örnektir" ifadelerini kullandı.



Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'yi, Venezuela'ya yönelik olası bir askeri müdahale konusunda uyardı. Ryabkov, "Venezuela bizim stratejik ortağımız ve böyle kalmaya devam edecek. Egemenliğini ve iç işlerine karışılmaması prensibini Venezuela ile birlikte koruyacağız" dedi.



İran'dan da Venezuela yönetimine destek açıklaması geldi.



İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, her türlü dış müdahale ve darbe girişimine karşı Venezuela hükümeti ve halkının yanında yer aldıklarını açıkladı.



Çin Devleti de Venezuela'daki ABD kışkırtmasında Maduro hükümetinin tarafını tutuyor. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "iki ülkenin karşılıklı saygı, eşitlik ve içişlerine karışmama temelinde ilişkilerini ele almasını temenni ettiklerini" vurguladı.



Suriye Dışişleri Bakanlığından da Maduro Hükümetini destekleyen bir açıklama geldi. Açıklamada "Suriye Arap Cumhuriyeti'nin bütün uluslararası norm ve yasaları ihlal ettiği" vurgulandı, ABD yönetimi kınandı.



Amerika Kıtası'nda ABD yörüngesindeki ülkeler Juan Guaido (Huan Guaydo)'nun başkanlığını isterken Meksika, Bolivya, Uruguay ve Küba buna karşı çıkarak Maduro'nun yanında yer aldı.



Yıllar sonra ilk kez ABD karşıtı bir yönetimin hükümete geldiği Meksika'dan yapılan açıklamada Maduro'yu Venezuela Devlet Başkanı olarak tanımaya devam edecekleri ifade edildi.



Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, Venezuela'nın emperyalist bir saldırıyla karşı karşıya olduğunu savunurken Venezuela halkıyla dayanışma mesajı verdi.



Morales, "Emperyalizmin bir kez daha tırnaklarını demokrasinin ve Güney Amerika halklarının kendi kaderini tayin hakkının boğazına geçirdiği bu kritik saatlerde Venezuela halkının ve Nicolas Maduro'nun yanındayız. Güney Amerika ülkeleri bundan böyle ABD'nin arka bahçesi olmayacak" dedi.



Kanada, Brezilya, Paraguay, Kolombiya, Arjantin, Peru, Ekrvator, Kosta Rika, Şili, Guatemala, Panama, Honduras, Kosova, Gürcistan, Danimarka ve Avrupa ülkeleri ise Washington yönetiminin hukuksuz kararına destek verdi.





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