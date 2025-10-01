Dünyaca ünlü bilim insanı Jane Goodall 91 yaşında hayatını kaybetti

Primat araştırmalarıyla bilim tarihine geçen, çevre mücadelesiyle milyonlara ilham veren Jane Goodall 91 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Bilim insanı ve çevre aktivisti Jane Goodall, çocukluk yıllarında başlayan primat merakını ömrü boyunca sürdürerek bilime ve doğaya büyük katkılar sundu. Goodall Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, dünyaca ünlü bilim insanı 91 yaşında doğal nedenlerden yaşamını yitirdi.

BİLİMSEL NORMLARI YIKAN KADIN

BBC'ye göre, 1960’larda başladığı çalışmalarla, primat davranışları üzerine devrim niteliğinde bulgulara imza atan Goodall, dönemin bilimsel alışkanlıklarını sorgulayan yöntemler geliştirdi. Çalışmalarında şempanzelere numara yerine isim verdi, onların farklı kişiliklerini gözlemledi ve aile bağlarını, duygusal davranışlarını inceleyerek bilim dünyasında ezber bozdu. Ayrıca şempanzelerin tıpkı insanlar gibi araç kullandığını ortaya koydu

1934’te Londra’da doğan Goodall, Bournemouth’ta büyüdü. Çocukluğunda babasının hediye ettiği oyuncak gorille başlayan hayvan sevgisi, Tarzan ve Dr. Dolittle gibi kitaplarla büyüdü. Üniversiteye gidememesine rağmen hayallerinden vazgeçmedi. 1957’de Kenya’ya yaptığı yolculukta antropolog Louis Leakey ve eşi Mary Leakey ile tanışması hayatını değiştirdi. Leakey’nin desteğiyle Tanzanya’daki Gombe Stream’de araştırmalarına başlayan Goodall, burada şempanzelerin et yediğini, savaşlar yaptığını ve termit yakalamak için alet kullandığını keşfetti. Goodall, yıllar süren araştırmaların ardından bilimsel kariyerini sürdürürken aynı zamanda çevre ve iklim savunuculuğuna yöneldi. Doğal yaşam alanlarının hızla yok oluşuna tanıklık eden bilim insanı, iklim krizine karşı acil önlemler alınması gerektiğini savundu. 

KÜRESEL BİR HAREKATIN ÖNCÜSÜ

1977’de Jane Goodall Enstitüsü’nü kurarak yalnızca şempanzelerin değil, tüm doğal yaşamın korunması için küresel bir hareket başlattı. Enstitü yıllar içinde dünya çapında çevre eğitimi ve sağlık projelerine öncülük etti. Daha sonra çocuklara yönelik Roots & Shoots programını hayata geçirerek genç nesilleri de bu mücadeleye dahil etti.

Hayatının son dönemlerinde bile aktif çalışmalarını sürdüren Goodall, dünyanın dört bir yanında konferanslar verdi, devlet liderleriyle görüştü ve çevre bilincinin yayılması için durmadan çabaladı.

2003’te İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth tarafından "Dame" unvanına layık görülen Goodall, 2025 yılında ise ABD Başkanı tarafından Presidential Medal of Freedom ile onurlandırıldı. Kariyeri boyunca 30’dan fazla kitap yazdı; bunların arasında 1999 yılında yayımlanan ve büyük ilgi gören Reason For Hope: A Spiritual Journey de yer aldı.

