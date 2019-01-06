Çin'in en soğuk bölgelerinden Heilongjang eyaletinin başkenti Harbin'de her yıl düzenlenen Buz ve Kar Festivalinin 35'incisi başladı. Festival, dünyanın en önemli kış etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor. Dünyanın dört bir yanından çok sayıda turist festival için Harbin'e akın ediyor.





Her yıl festival zamanı bir peri masalını andıran ışıklandırılmış buzdan yapılarıyla Harbin dünyanın dört bir yanından turistleri kendine çekiyor.



Bu yıl festival kapsamında kış turizmi, kültür sanat, moda ve spor alanlarında 100'ün üzerinde etkinlik düzenleniyor.



Bu etkinliklerden biri de Harbin Uluslararası Buzdan Heykel yarışması.



Çin, İspanya, Hindistan ve Rusya'dan 15 takım en büyüleyici buzdan heykelleriyle birincilik için yarıştı. Birincilik ödülü futbol tutkusu temalı eserleriyle Rus takımının oldu.



Harbin Uluslararası Buz ve Kar Festivalindeki ilginç etkinliklerden biri de buz gibi havada yapılan toplu nikah töreniydi. 35 yıldır düzenlenen toplu nikah töreni, Guinnes'ten sertifika aldı. 35 yıldır düzenli yapılan nikah töreninde bugüne kadar 1170 çift evlendi.



35 yıldır düzenlenen festival, dünya çapında en önemli 10 Kış etkinliğinden biri olarak kabul ediliyor.





ulusal.com.tr Çin'in Kuzeyinde yer alan Harbin Şehri 35. kez Uluslararası Buz ve Kar Festivali'ne ev sahipliği yapıyor.Her yıl festival zamanı bir peri masalını andıran ışıklandırılmış buzdan yapılarıyla Harbin dünyanın dört bir yanından turistleri kendine çekiyor.Bu yıl festival kapsamında kış turizmi, kültür sanat, moda ve spor alanlarında 100'ün üzerinde etkinlik düzenleniyor.Bu etkinliklerden biri de Harbin Uluslararası Buzdan Heykel yarışması.Çin, İspanya, Hindistan ve Rusya'dan 15 takım en büyüleyici buzdan heykelleriyle birincilik için yarıştı. Birincilik ödülü futbol tutkusu temalı eserleriyle Rus takımının oldu.Harbin Uluslararası Buz ve Kar Festivalindeki ilginç etkinliklerden biri de buz gibi havada yapılan toplu nikah töreniydi. 35 yıldır düzenlenen toplu nikah töreni, Guinnes'ten sertifika aldı. 35 yıldır düzenli yapılan nikah töreninde bugüne kadar 1170 çift evlendi.35 yıldır düzenlenen festival, dünya çapında en önemli 10 Kış etkinliğinden biri olarak kabul ediliyor.