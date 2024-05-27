Dünyaca ünlü isimler İsrail'in Refah saldırısına tepki gösterdi

ABD'Lİ RAPÇİ SAUL WİLLİAMS

ABD'li rap yıldızı Saul Williams ise İsrail'in son saldırılarını şu sözlerle yorumladı:

"İsrail'in bu katliam ve daha önceki sayısız katliam için öne sürdüğü bahaneleri ciddiye alan, İsrail propagandasını papağan gibi tekrarlayan gazeteciler ve bu noktada İsrail'i kınamayanların zamanına, aboneliğine ya da kullandığı oya değmez. Çok yaşa direniş. Herhangi bir sözde liberal ya da liberal siyonist, parti çizgisini oynayan herhangi bir politikacı, dikkat dağıtmak isteyen ya da bunun bizi ilgilendirmediğini düşünecek kadar hayalperest olan herkes, insanlar diri diri yakılırken Trump'ı bir korkutma taktiği olarak kullanan herkes. Her iki tarafın da Filistinlileri yok etmek, polisi militarize etmek, barışçıl protestocuları düşmanlaştırmak için nasıl çabaladığını, teknoloji devlerinin Kongo'yu parçalamasına ve sermaye devlerinin Sudan'ı gömmesine izin vermek için anlaştığını fark etmeyen herkes. Bu yaşananlar karşısında sesinin, cesaretinin, ne kadar büyük ya da küçük olursa olsun rolünün önemini anlamayan herkes için yeter!"