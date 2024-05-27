Dünyaca ünlü isimler İsrail'in Refah saldırısına tepki gösterdi
İsrail dün yine Refah kentini bombaladı. Çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası dünyaca ünlü isimler İsrail'e tepki gösterdi. İşte o isimler.
İNGİLİZ OYUNCU RİZ AHMAD
İngiliz oyuncu Riz Ahmad, İsrail'in Refah'taki saldırılarına ilişkin, "İsrail ordusunun Refah'a yönelik saldırısı, bölgeye sığınan 600 bini çocuk 1,3 milyon Filistinliyi feci bir tehlike altına sokuyor. Şimdi kalıcı bir ateşkese ihtiyacımız var, duraklama ya da geçici ateşkes değil. Katliamlar durdurulmalı!" çağrısında bulundu.
HULK KARAKTERİNE HAYAT VEREN MARK RUFFALO
ABD'li oyuncu Mark Ruffalo, "#Artists4Ceasefire" (Sanatçılar Ateşkes İçin) kampanyasını X hesabına taşıyarak, "Çok geç olana kadar beklemeyin." ifadesini kullandı. Ruffalo, Uluslararası Ceza Mahkemesinin İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını durdurması yönünde verdiği hükmü de hesabında paylaştı.
KOMEDYEN NADİR NAHDİ
İngiliz komedyen Nadir Nahdi, Instagram'dan "Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail'in Refah'taki soykırıma varan saldırılarını durdurma kararı almasından günler sonra işgalci İsrail güçleri, Refah'taki Birleşmiş Milletler çadır kampını vurdu. Gördüğüm videoları asla unutmayacağım. Özellikle oğlunun başsız bedenini taşıyan babayı..." açıklamasında bulundu.
ABD'Lİ RAPÇİ SAUL WİLLİAMS
ABD'li rap yıldızı Saul Williams ise İsrail'in son saldırılarını şu sözlerle yorumladı:
"İsrail'in bu katliam ve daha önceki sayısız katliam için öne sürdüğü bahaneleri ciddiye alan, İsrail propagandasını papağan gibi tekrarlayan gazeteciler ve bu noktada İsrail'i kınamayanların zamanına, aboneliğine ya da kullandığı oya değmez. Çok yaşa direniş. Herhangi bir sözde liberal ya da liberal siyonist, parti çizgisini oynayan herhangi bir politikacı, dikkat dağıtmak isteyen ya da bunun bizi ilgilendirmediğini düşünecek kadar hayalperest olan herkes, insanlar diri diri yakılırken Trump'ı bir korkutma taktiği olarak kullanan herkes. Her iki tarafın da Filistinlileri yok etmek, polisi militarize etmek, barışçıl protestocuları düşmanlaştırmak için nasıl çabaladığını, teknoloji devlerinin Kongo'yu parçalamasına ve sermaye devlerinin Sudan'ı gömmesine izin vermek için anlaştığını fark etmeyen herkes. Bu yaşananlar karşısında sesinin, cesaretinin, ne kadar büyük ya da küçük olursa olsun rolünün önemini anlamayan herkes için yeter!"