Dünyaca ünlü oyuncu Mark Ruffalo'dan Gazze için çağrı!

Dünyaca ünlü oyuncu Mark Ruffalo'dan Gazze için çağrı yaptı.

Dünyaca ünlü oyuncu Mark Ruffalo'dan Gazze için çağrı!
Editör: Yağmur Biçen
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Mark Ruffalo Gazze'de yaşananların durması için sosyal medya hesaplarından çağrı yaptı: "Gazze'de hayatları paramparça olan tüm masum çocuklar için tek yürek olarak diyoruz ki bizim adımızı kullanmayın. Tüm ölümler durmalıdır."

Ruffalo, "Şu anda Gazze'de 6 yaşın altındaki her 2 çocuktan biri yetersiz besleniyor ve açlık tehlikesiyle karşı karşıya. Filistin'de derhal ateşkes talep etmek için dünyaya katılın. İnsanlığımız buna bağlı. Başka bir dünya mümkün ve biz bunu gerçekleştirmeye söz veriyoruz." ifadesine yer verdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# gazze # filistin # israil
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