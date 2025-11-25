Dünyaca ünlü zirvede korkunç kaza! Yeni Zelanda'nın en yüksek zirvesine tırmanan 2 dağcı düşerek hayatını kaybetti

Yeni Zelanda’nın en yüksek noktası olan Cook Dağı’na tırmanış gerçekleştiren dört kişilik dağcı grubu tırmanış esnasında mahsur kaldı. Gece boyu süren zorlu operasyonlar sonucunda, birbirlerine iple bağlı olan iki dağcının dağdan düşerek yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Dünyaca ünlü zirvede korkunç kaza! Yeni Zelanda'nın en yüksek zirvesine tırmanan 2 dağcı düşerek hayatını kaybetti
Yayınlanma: Güncellenme:

Olay, Yeni Zelanda'nın en yüksek zirvesi olarak bilinen ve yerli halk tarafından Aoraki adıyla da anılan Cook Dağı’nda (3 bin 724 metre) meydana geldi.

Zirveye tırmanış yapan dört kişilik bir dağcı grup tırmanış sırasında mahsur kalınca, bulundukları bölgeden yardım çağrısı gönderdi. Bu çağrının alınmasıyla birlikte arama kurtarma çalışmaları derhal başlatıldı.

İKİ DAĞCI HAYATINI KAYBETTİ

Gece boyunca zorlu şartlar altında sürdürülen arama kurtarma operasyonları sonucunda, birbirlerine ip ile bağlı vaziyette olan dağcılardan ikisinin dağdan düşerek hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Hayatını kaybeden dağcıların cansız bedenleri, sabahın erken saatlerinde bölgeden helikopterle alındı. Gruptaki diğer iki kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

Altın fiyatları 10 günün zirvesinde! 25 Kasım güncel altın fiyatları ne kadar oldu?Altın fiyatları 10 günün zirvesinde! 25 Kasım güncel altın fiyatları ne kadar oldu?Ekonomi
Dev operasyon! Paybull ve Lezzona şirketlerine el konuldu, 25 gözaltıDev operasyon! Paybull ve Lezzona şirketlerine el konuldu, 25 gözaltıGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

yeni zelanda
Günün Manşetleri
İBB iddianamesi kabul edildi
4 bin kWh’yi aşan destek alamayacak!
Paybull ve Lezzona şirketlerine el konuldu, 25 gözaltı
15 yeni ilaç daha geri ödeme listesine eklendi!
Türkiye ile Güney Kore arasında 6 anlaşma imzalandı
15 bin yeni öğretmen göreve başlıyor
''Türk medeniyeti kadına yüzyıllardır en yüksek değeri veriyor''
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 6 milyar dolarlık dev finansman yolda
“Türkiye’nin kaderi aile yapısına bağlı!”
Bakan Yumaklı’dan Et ve Süt Kurumu iddialarına yanıt geldi
Çok Okunanlar
Bu iller dikkat! Meteoroloji sağanak ve gök gürültüsü alarmı verdi Bu iller dikkat! Meteoroloji sağanak ve gök gürültüsü alarmı verdi
Altın fiyatları 10 günün zirvesinde! Altın fiyatları 10 günün zirvesinde!
Akaryakıtta indirim sonrası fiyatlar değişti! Akaryakıtta indirim sonrası fiyatlar değişti!
4 bin kWh’yi aşan destek alamayacak! 4 bin kWh’yi aşan destek alamayacak!
Valilik duyurdu! Valilik duyurdu!