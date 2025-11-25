Dünyaca ünlü zirvede korkunç kaza! Yeni Zelanda'nın en yüksek zirvesine tırmanan 2 dağcı düşerek hayatını kaybetti

Olay, Yeni Zelanda'nın en yüksek zirvesi olarak bilinen ve yerli halk tarafından Aoraki adıyla da anılan Cook Dağı’nda (3 bin 724 metre) meydana geldi.

Zirveye tırmanış yapan dört kişilik bir dağcı grup tırmanış sırasında mahsur kalınca, bulundukları bölgeden yardım çağrısı gönderdi. Bu çağrının alınmasıyla birlikte arama kurtarma çalışmaları derhal başlatıldı.

İKİ DAĞCI HAYATINI KAYBETTİ

Gece boyunca zorlu şartlar altında sürdürülen arama kurtarma operasyonları sonucunda, birbirlerine ip ile bağlı vaziyette olan dağcılardan ikisinin dağdan düşerek hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Hayatını kaybeden dağcıların cansız bedenleri, sabahın erken saatlerinde bölgeden helikopterle alındı. Gruptaki diğer iki kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.