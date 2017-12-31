Dünyada 2018'e "merhaba" diyen ilk ülkeler Kiribati ada devleti, Tonga, Samoa adaları ve Yeni Zelanda oldu. Wellingnton'daki kutlamalarda peş peşe ateşlenen havai fişekler muhteşem bir görsel şölen yaşattı.

Olağanüstü renkli görüntülerin yaşandığı bu anlar, Yeni Zelanda'daki yılbaşı kutlamasından.



2018'e ilk merhaba diyen ülkeler sırasıyla Pasifik Okyanusu'ndaki Kiribati ada devleti, Tonga ve Büyük Okyanus'taki Samoa adaları ile Yeni Zelanda oldu.



Yeni Zelenda'nın başkenti Wellingnton'ın merkezinde yapılan kutlamalar için tüm hazırlıklar saatler öncesinden tamamlandı. Ardından geri sayım başladı.



Saat tam 24'ü gösterdiğinde 2018'ye "merhaba" demek için kuledeki havai fişekler ateşlendi.



Art arda patlayan havai fişeklerin oluşturduğu görsel şölen izleyenlere mutlu anlar yaşattı.



Bu görüntüler de Avustralya'nın başkenti Sidney'den.



Sidney köprüsüne yansıtılan saatte, önce geri sayım heyecanı yaşandı.



Sayma işlemi sona erdiğinde ise göz kamaştıran bir havai fişek gösterisi başladı.



Avustralya'nın ardından yeni yılı kutlama sırası Çin ve Japonya'ya gelecek.