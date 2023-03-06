Dünya’da bir ilk olan hat Moskova’da açıldı

34 İLÇEDEN GEÇEN METRO NEREDEYDE, 45 DAKİKA KAR ETTİRİYOR

Hattın 10 istasyonluk ilk bölümü 2018'de açıldı, 2021'de birkaç bölümü daha devreye alındı. 1 Mart 2023 itibarıyla da topyekûn çalışmaya başladı. Moskova nüfusunun yüzde 30’unu temsil eden 3,3 milyon kişiye ev sahipliği yapan 34 ilçeden geçen hat, şehirde yaşayan 1,2 milyon kişiyi yürüme mesafesinde bir metro istasyonuna kavuşturdu. Semtler arası yeni ulaşım bağlantıları sunarak, günde 45 dakikaya varan zaman tasarrufu sağladı.

47 FARKLI HATLA BAĞLANTISI VAR

Mimarisi ve kullanılan ileri mühendislik çözümleri, yeni dairesel metro hattının şehrin altyapısına sorunsuz şekilde entegrasyonunu sağladı. Moskova Metrosu'nun tüm mevcut ve olası hatlarını entegre eden Bolshaya Koltsevaya Hattı’ndan, diğer ulaşım araçlarına da geçiş yapılabiliyor. Diğer hatlara 47 bağlantı da dâhil olmak üzere, alternatif güzergâhlar oluşturularak, yolcuların şehir merkezinden aktarma yapmaksızın bir noktadan diğerine gitmesine olanak tanıyor.