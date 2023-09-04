Dünyada en çok tecavüz suçunun işlendiği İlk 10 ülke

10. DANİMARKA VE FİNLANDİYA

Avrupa'da her üç kadından biri bir tür fiziksel veya cinsel saldırıya maruz kalıyor ve %5'i tecavüze uğruyor.

Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı'nın 2014 yılında yayınladığı bir araştırmaya göre, Finlandiya'da ankete katılan kadınların yaklaşık %47'sinin fiziksel ve/veya cinsel istismara maruz kaldığı söyleniyor; Danimarka'da kadınların %52'sinin fiziksel ve/veya cinsel istismara uğradığı söyleniyor. Finlandiya, evlilik içi tecavüzü suç sayan ve 1994 yılında yasa dışı hale getiren son AB ülkelerinden biriydi.

Görüşülen kadınların 10'da 1'inden fazlası, 15 yaşından önce bir yetişkin tarafından bir tür cinsel şiddete maruz kaldığını belirtti. Her 10 kişiden biri 15 yaşından beri bir tür cinsel şiddete maruz kalmış, 20 kişiden biri ise tecavüze uğramıştı. Ve 5 kişiden 1'inden fazlası mevcut veya önceki partnerinden fiziksel ve/veya cinsel şiddete maruz kaldı. Kadınların yalnızca yüzde 13'ü en ciddi olaylarını polise bildirdi.