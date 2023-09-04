Dünyada en çok tecavüz suçunun işlendiği İlk 10 ülke
Dünyada en çok tecavüz suçunun işlendiği İlk 10 ülke sizi şaşırtabilir. Birçok insan Avrupa ülkelerini medeni olarak görebilir ama bu liste sizi şaşırtacak. Listeyi sizin için oluşturduk.
10. DANİMARKA VE FİNLANDİYA
Avrupa'da her üç kadından biri bir tür fiziksel veya cinsel saldırıya maruz kalıyor ve %5'i tecavüze uğruyor.
Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı'nın 2014 yılında yayınladığı bir araştırmaya göre, Finlandiya'da ankete katılan kadınların yaklaşık %47'sinin fiziksel ve/veya cinsel istismara maruz kaldığı söyleniyor; Danimarka'da kadınların %52'sinin fiziksel ve/veya cinsel istismara uğradığı söyleniyor. Finlandiya, evlilik içi tecavüzü suç sayan ve 1994 yılında yasa dışı hale getiren son AB ülkelerinden biriydi.
Görüşülen kadınların 10'da 1'inden fazlası, 15 yaşından önce bir yetişkin tarafından bir tür cinsel şiddete maruz kaldığını belirtti. Her 10 kişiden biri 15 yaşından beri bir tür cinsel şiddete maruz kalmış, 20 kişiden biri ise tecavüze uğramıştı. Ve 5 kişiden 1'inden fazlası mevcut veya önceki partnerinden fiziksel ve/veya cinsel şiddete maruz kaldı. Kadınların yalnızca yüzde 13'ü en ciddi olaylarını polise bildirdi.
9. ZİMBABVE
Zimbabve dünyada tecavüz suçlarının en fazla olduğu ülkeler arasında 9. sırada yer alıyor. Zimbabwe'de her 90 dakikada en az bir kadına tecavüz ediliyor. Zimbabve Ulusal İstatistikleri'nin (ZimStat) son istatistiklerine göre, ayda 500 kadın cinsel istismara uğruyor; günde yaklaşık 16 kadına tecavüz ediliyor.
Geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 1285 vakadan, yılın ilk 3 ayında toplam 1524 vaka rapor edildi. Bildirilen bu vakaların 780'i çocuk (11 ila 16 yaş arası), 276'sı ise 5 ila 10 yaş arası çocuklardır. Ancak bazı vakaların bildirilmemesi nedeniyle sayının daha yüksek olabileceğinden korkuluyor.
UNICEF'e göre Zimbabwe'de çocuklara tecavüz oranı yüzde 42 arttı. Polise bildirilen küçüklere yönelik tecavüz vakalarının sayısının 2010'da 2.192'den 2014'te 3.112'ye yükseldiği belirtildi. Gizlilik ve inkar ortamında diğer pek çok vaka muhtemelen bildirilmedi.
8. AVUSTRALYA
Avustralya'da 100.000 kişi başına bildirilen tecavüz oranı nispeten yüksektir. Geçen yıl, 18 yaş ve üzeri tahminen 51.200 Avustralyalı cinsel saldırı mağduru oldu. Cinsel saldırı mağdurlarının neredeyse üçte biri (%30) en son yaşadıkları olayı polise bildirmiştir.
Avustralya'da 6 kadından 1'i partneri olmayan birinin tecavüzüne maruz kalıyor, bu oran dünya genelinde 14 kadından biri. 15 yaş üstü Avustralyalı kadınların tecavüz mağduru olduğu belirtildi. Avustralya (araştırmada Yeni Zelanda ile birlikte) dünya çapındaki araştırmada üçüncü sırada yer aldı ve kadınların %16,4'ü partneri dışında biri tarafından tecavüze uğradığını bildirdi.
7. KANADA
Polise bildirilen tüm şiddet suçları arasında cinsel saldırı Kanada'da bildirilen oranlarda hızlı bir artış gösterdi. Huffingtonpost'a göre ülkede her yıl 460.000 cinsel saldırı yaşanıyor. Her 1000 cinsel saldırı vakasından 33'ünün polise bildirildiği, 29'unun suç olarak kayıtlara geçtiği belirtiliyor.
Her 4 Kuzey Amerikalı kadından biri yaşamı boyunca tecavüz işkencesiyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Kadınların %11'i bu işkence sonucu fiziksel yaralanma yaşıyor. İstatistiklere göre olayların yalnızca %6'sı polise bildiriliyor. Mağdurların yüzde 80'inden fazlası kadın, en fazla olay evde yaşanıyor ve saldırganların yüzde 80'i mağdurun arkadaşları ve ailesi. En rahatsız edici gerçek ise engelli kadınların %83'ünün yaşamları boyunca cinsel saldırıya uğramasıdır. Tüm cinsel saldırı mağdurlarının yüzde 17'si kız, yüzde 15'i ise 16 yaşın altındaki erkek çocuklardan oluşuyor.