Dünyada en çok zeytin üreten ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

Dünyada en çok zeytin üreten ülkeler listesi Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan son verilere göre belli oldu. Dünyada en çok zeytin üreten ülke ise , Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin edindiği kaynak 'International Trade Centre'a göre İspanya oldu. Peki sıralamada Türkiye kaçıncı oldu? İşte merak edilen dünyada en çok zeytin üreten ülkeler sıralamasının ayrıntıları...

DÜNYADA EN ÇOK ZEYTİN ÜRETEN ÜLKELER

Dünyada en çok zeytin üreten ülkeler sıralaması Trade Centre'da yer alan verilere ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin derlediği bilgilere göre şöyledir;

1. İspanya

2. Mısır

3. Türkiye

4. Cezayir

5. Yunanistan

6. Fas

7. Suriye

8. İran

9. Peru