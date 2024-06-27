Dünyada en çok zeytin üreten ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

Dünyada en çok zeytin üreten ülkeler belirlendi. Türkiye'nin sıralamadaki yeri ise görenlerin dikkatini çekti. Bakın dünyada en çok zeytin üreten ülkeler arasında kaçıncı olduk...

Dünyada en çok zeytin üreten ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada
Dünyada en çok zeytin üreten ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada
Son Güncelleme:

Dünyada en çok zeytin üreten ülkeler listesi Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan son verilere göre belli oldu. Dünyada en çok zeytin üreten ülke ise , Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin edindiği kaynak 'International Trade Centre'a göre İspanya oldu. Peki sıralamada Türkiye kaçıncı oldu? İşte merak edilen dünyada en çok zeytin üreten ülkeler sıralamasının ayrıntıları...

DÜNYADA EN ÇOK ZEYTİN ÜRETEN ÜLKELER

Dünyada en çok zeytin üreten ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada - Resim : 1

Dünyada en çok zeytin üreten ülkeler sıralaması Trade Centre'da yer alan verilere ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin derlediği bilgilere göre şöyledir;

1. İspanya

2. Mısır

3. Türkiye

4. Cezayir

Dünyada en çok zeytin üreten ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada - Resim : 2

5. Yunanistan

6. Fas

7. Suriye

8. İran

9. Peru

İzmir'de ekmek kaç lira olduİzmir'de ekmek kaç lira olduYurt
# türkiye # Zeytin
Çok Okunanlar
Bu ilçeler il oluyor! Listeye çok şaşıracaksınız...
Bu ilçeler il oluyor! Listeye çok şaşıracaksınız...
EURO 2024'te son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!
EURO 2024'te son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!
O bankadan rekor faiz! 300 bin TL yatırırsanız ayda bu kadar alacaksınız
O bankadan rekor faiz! 300 bin TL yatırırsanız ayda bu kadar alacaksınız
Ehliyet yenilemede süre azalıyor: Rapor, harç ve cezalar hakkında bilmeniz gerekenler
Ehliyet yenilemede süre azalıyor: Rapor, harç ve cezalar hakkında bilmeniz gerekenler
Evlenecek çiftlere büyük müjde: Akbank'tan bedava çeyiz fırsatı!
Evlenecek çiftlere büyük müjde: Akbank'tan bedava çeyiz fırsatı!
Öne Çıkanlar FETÖ'cü hakimlere ceza yağdı! Kararlar hukuk açısından ne anlama geliyor? | Avukat Erkin Etike FETÖ'cü hakimlere ceza yağdı! Kararlar hukuk açısından ne anlama geliyor? | Avukat Erkin Etike MEB'den Bakan Tekin'in "il müdüründen torpil istediği"ne ilişkin iddiaya yanıt MEB'den Bakan Tekin'in "il müdüründen torpil istediği"ne ilişkin iddiaya yanıt