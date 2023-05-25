Dünyada kaç kişi internet kullanıyor?
Dünya nüfusunun ne kadar kalabalık olduğumuzu biliyoruz. Peki bu dünya nüfusunun ne kadarı internet kullanıyor ne kadarı sosyal medya kullanıyor hiç merak ettik mi? 2023 internet kullanımı verilerini sizin için inceledik...
2023 DÜNYA ÇAPINDA İNTERNET KULLANIM İSTATİSTİKLERİ
2023 Ocak verilerine göre dünya nüfusunun 5,16 milyar insan internet kullanıcıları oluşturuyor. Bu verilerde dünya nüfusunun %64,4'üne denk geliyor. Bu verilere göre internet kullanıcılarının %59,4'ü ise sosyal medya kullanıcılarını kapsıyor. Bu sayılardan yararlanarak internet kullanıcılarının %5'i sosyal medya kullanmıyor bu da internet kullanıcılarının 41 milyon nüfusa denk geliyor.
Dünya genelinde internet kullanımı en çok olan bölgeye baktığımızda Kuzey Avrupa ilk sırada yer alıyor.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde Ocak ayı itibariyle nüfusun %99'u internet kullanıyor. Kuzey Kore ise dünya çapında nüfus oranlarına bakıldığında son sırada yer alıyor.
Kaynak: https://www.statista.com/
# dünya # internet # internet kullanımıUkrayna'dan TürkAkım ve Mavi Akım saldırısı 6,6 büyüklüğünde deprem! Putin'den Batı'ya şantaj tepkisi Fransa'dan Ukrayna'ya kötü haber