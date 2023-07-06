Dünyada zorunlu askerlik süreleri ne kadar?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her erkek 19 yaşına geldiğinde ilk askerlik yoklamasını yaptırır. Günümüzde askerlik süresi 6 aydır. Ayrıca ülkemizde bedelli askerlik de 2019 yılında kalıcı hâle getirilmiştir. Peki Dünyada zorunlu askerlik süreleri ne kadar?

Dünyada zorunlu askerlik süreleri ne kadar?
Son Güncelleme:

Türkiye Cumhuriyeti'nde temel askerlik yedek subay ve yedek astsubay seçilemeyen diğer tüm yükümlülerin 6 ay süreyle tabi olduğu askerlik hizmetidir.  Lise ve altı öğrenim kurumlarından mezun olanlar ile yapılan seçim sonucunda yedek subay adayı ve yedek astsubay adayı olarak ayrılanların dışında kalanlar askerlik hizmetlerini er olarak yerine getirirler. Günümüzde askerlik süresi 6 aydır. Öte yandan bedelli askerlik de 2019 yılında kalıcı hâle getirilmiştir. Peki Dünyada zorunlu askerlik süreleri ne kadar?

Dünyada zorunlu askerlik süreleri ne kadar? - Resim : 1

KORE DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ

Dünyanın, hakkında en fazla kara propaganda yapıldığı ülke Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC)'nde bazı kaynaklara göre zorunlu askerlik süresinin erkeklerde 10 yıl kadınlarda ise 5 yıl olduğu bilgisi veriliyor. Ancak ambargolar ve kara propagandalar altında yaşamaya çalışan KDHC halkının zorunlu askerlik süresi tam olarak bilinmiyor.

Dünyada zorunlu askerlik süreleri ne kadar? - Resim : 2

İSRAİL

İşgal ettiği topraklar üzerinde devlet kuran ve Filistin halkına yaşamı zulüm eden İsrail ordusunda erkekler 3 yıl kadınlar ise 2 yıl zorunlu askerlik yapıyor.

Dünyada zorunlu askerlik süreleri ne kadar? - Resim : 3

ERMENİSTAN

Yıllarca Karabağ'da hukuksuz ve işgalci şekilde Azerbaycan halkını katleden Ermenistan ordusunda zorunlu askerlik hizmeti 2 yıl. Dünyada zorunlu askerlik süreleri ne kadar? - Resim : 4

İRAN

İran ordusunda zorunlu askerlik hizmeti 1.5 yıl ile 2 yıl arasında değişiyor.

Dünyada zorunlu askerlik süreleri ne kadar? - Resim : 5

AZERBAYCAN

Azerbaycan ordusunda zorunu askerlik hizmeti 12-18 ay.Dünyada zorunlu askerlik süreleri ne kadar? - Resim : 6

YUNANİSTAN

Doğu Akdeniz'de ABD'nin piyonu konumuna düşmüş Yunanistan ordusunda zorunlu askerlik süresi 1 yıl.

Dünyada zorunlu askerlik süreleri ne kadar? - Resim : 7

MEKSİKA

Meksika ordusunda zorunlu askerlik hizmeti 1 yıl.

Dünyada zorunlu askerlik süreleri ne kadar? - Resim : 8

BREZİLYA

Brezilya ordusunda zorunlu askerlik hizmeti 10-12 ay arası.

Dünyada zorunlu askerlik süreleri ne kadar? - Resim : 9

# zorunlu askerlik
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Çok Okunanlar
1 İkinci el araç satışında yeni dönem
2 Seyyanen zam ne demek?
3 Altın fiyatları bugün ne kadar?
4 Ekranda büyüdü! Son hali şaşırttı
5 Kalbin ritim bozukluğunu düzenliyor!