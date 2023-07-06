Türkiye Cumhuriyeti'nde temel askerlik yedek subay ve yedek astsubay seçilemeyen diğer tüm yükümlülerin 6 ay süreyle tabi olduğu askerlik hizmetidir. Lise ve altı öğrenim kurumlarından mezun olanlar ile yapılan seçim sonucunda yedek subay adayı ve yedek astsubay adayı olarak ayrılanların dışında kalanlar askerlik hizmetlerini er olarak yerine getirirler. Günümüzde askerlik süresi 6 aydır. Öte yandan bedelli askerlik de 2019 yılında kalıcı hâle getirilmiştir. Peki Dünyada zorunlu askerlik süreleri ne kadar?

KORE DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ

Dünyanın, hakkında en fazla kara propaganda yapıldığı ülke Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC)'nde bazı kaynaklara göre zorunlu askerlik süresinin erkeklerde 10 yıl kadınlarda ise 5 yıl olduğu bilgisi veriliyor. Ancak ambargolar ve kara propagandalar altında yaşamaya çalışan KDHC halkının zorunlu askerlik süresi tam olarak bilinmiyor.

İSRAİL

İşgal ettiği topraklar üzerinde devlet kuran ve Filistin halkına yaşamı zulüm eden İsrail ordusunda erkekler 3 yıl kadınlar ise 2 yıl zorunlu askerlik yapıyor.

ERMENİSTAN

Yıllarca Karabağ'da hukuksuz ve işgalci şekilde Azerbaycan halkını katleden Ermenistan ordusunda zorunlu askerlik hizmeti 2 yıl.

İRAN

İran ordusunda zorunlu askerlik hizmeti 1.5 yıl ile 2 yıl arasında değişiyor.

AZERBAYCAN

Azerbaycan ordusunda zorunu askerlik hizmeti 12-18 ay.

YUNANİSTAN

Doğu Akdeniz'de ABD'nin piyonu konumuna düşmüş Yunanistan ordusunda zorunlu askerlik süresi 1 yıl.

MEKSİKA

Meksika ordusunda zorunlu askerlik hizmeti 1 yıl.

BREZİLYA

Brezilya ordusunda zorunlu askerlik hizmeti 10-12 ay arası.