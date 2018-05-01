1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde kutlamaların ağırlık merkezi Asya ülkeleriydi. İşte dünyadan 1 Mayıs manzaraları...

Dünyadan 1 Mayıs manzaraları

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yalnızca yurtta değil dünyada da kutlandı.Suriye'nin başkenti Şam'da savaşta şehit düşen işçiler anıldı. İşçi Genel Federasyonu'nun düzenlediği kutlamaya Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad katıldı.Çin'de her yıl olduğu gibi üç günlük tatil ilan edildi. Bir Mayıs'a özel ışık sovları yapıldı. Antik kent Şian'daki bu görüntüler izleyenleri büyüledi.Işık şöleninin yanı sıra Çin kültürünü temsil eden halk oyunları gösterileri de yapıldı. Işıklandırma çalışmaları için 2.100 adet lamba kullanıldı.Japonya'nın başkenti Tokyo'da işçiler kutlamalar için alanlardaydı. Japonya İşçi Federasyonu Başkanı Yoshikazu Odagawa, hükümeti ülkenin iş mevzuatını iyileştirmeye çağırdı.Güney Kore'nin başkenti Seul ise protestolara sahne oldu. Dünyada çalışma saatlerinin en uzun ülkelerin başında Gelen Güney Kore'deki işçiler haftalık çalışma saatlerinin azaltılması konusunda reform talep ettiler.Ve 1 Mayıs'ın simge alanlarından Kızılmeydan... Rusya'nın başkenti Moskova’daki Kızıl Meydan en kalabalık 1 Mayıs buluşmalardan birisine tanıklık etti. Aziz Basil Katedrali ve Kremlin Sarayı’nda yer alan Spasskaya Kulesi önünde pankartlar ve balonlar taşındı.Avusturya’nın başkenti Viyana'da 100 binin üzerinde kişinin katıldığı kutlamalarda aşırı sağcı hükümete tepki yağdı. Viyana Belediyesi binasının önünde düzenlenen törende çok sayıda kişi, aşırı sağcı koalisyon karşıtı pankartlar taşıdı.Endonezya’nın başkenti Cakarta’da toplanan yaklaşık 60 bin işçi, maaşların yükseltilmesi ve sosyal haklarının iyileştirilmesini talep eden sloganlar atarak Başkanlık Sarayı’na yürüdü.Binlerce işçi ve eylemci de, Filipinlerin başkenti Manila'da , Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin kısa süreli iş sözleşmelerini kaldırma sözünü yerine getirmemesini protesto etmek için yürüdü.Yunanistan da 1 Mayıs'ta grevlere sahne oldu. Başkent Atina'da binlerce çalışan ve öğrenci, başkent meydanlarında toplanarak hükümetin "kemer sıkma" politikalarını protesto etti. Öte yandan, liman işçilerinin grevi nedeniyle ülkede gemi seferleri durdu.