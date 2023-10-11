Dünya'dan Haberler

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'le dayanışma mitingi, kamu güvenliği gerekçesiyle yasaklanırken İsrail’e askeri destek teklif etti. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius "Arkadaşım Galant ile mesajlaşıyoruz. Alman hükümeti adına Berlin'deki İsrail büyükelçiliğinin askeri ataşesine yaptığımız gibi ona da destek önerdim" dedi.

Musk'a 24 Saat Uyarısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, son günlerde X sosyal medya platformunda şiddet bulunduran yasa dışı içerik ve dezenformasyon yayıldığı konusunda uyardı. Komisyon, bu tür içeriklerin uyarılara rağmen platformdan kaldırılmadığını, bunların kaldırılması için şirketin sahibi Elon Musk'a 24 saat süre verildiğini açıkladı.

Endonezya'dan Filistin'e Destek

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bulunan ABD Büyükelçiliği önünde İsrail protesto edildi. Endonezyalılar, Filistin'e halkına destek mesajı gönderdi. Ellerinde bayrak ve pankartlarla Filistin halkını selamladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Gündemi Değerlendirdi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Azerbaycan’ın Karabağ bölgesindeki Rus Barış Gücü ile ilgili konuştu. Durumun Bakü yönetimi ile görüşüleceğini bildirdi. Peskov, gazetecilerin, “Diğer bazı ülkeler gibi HAMAS’ı terör örgütü olarak tanıyacak mısınız?” sorusuna “Çatışmanın taraflarıyla temasımızı sürdürüyoruz” diyerek yanıtladı.

İngiltere Özel Kuvvetleri, Ukraynalıları Eğitti

İngiltere Özel Kuvvetleri, Rus nükleer santrallerine sabotaj için Ukraynalıları eğitti. Açıklama Rusya Federal Güvenlik Servisi’nden geldi. Bilgiler Ağustos ayında yakalanan Ukrayna sabotaj ve istihbarat grup üyelerinin itiraflarından elde edildi. FSB Direktörü Aleksandr Bortnikov, sadece Avrupa Birliği ülkelerinde Ukrayna silahlı güçleri için 17 militan eğitim kampı bulunduğunu hatırlattı.

İngiltere'de Otopark Yangını

İngiltere'nin Luton Havaalanı'ndaki otoparkta bir araçta çıkan yangın, diğer katlara yayıldı. Otoparkta kısmi çökme meydana gelirken, tüm uçuşlar durduruldu.

Kanada'dan Göçmen Açıklaması

Kanada, bu yıl sonuna kadar Güney Amerika ülkeleri Kolombiya, Haiti ve Venezuela'dan 11 bini akraba birleşimi ve 4 bini kalifiye işçi olmak üzere 15 bin göçmen kabul edeceğini duyurdu.

Yeni Zelanda'dan Bungee Jumping Rekoru Kırıldı

Yeni Zelanda'da yaşayan Mike Heard (MAYK HARD), 1 günde en çok bungee jumping atlayışı rekorunu kırdı. Heard, Yeni Zelanda'nın en büyük şehri Auckland'daki bir köprüden 24 saatte 941 kez atladı.