Dünya'dan Haberler

Trump'dan İsrail Savunma Bakanı Açıklaması

Eski ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant için “ahmak" dedi. Florida’da konuşan Trump, konuşmasında, "Bir dakika, Hizbullah çok zekidir. Hepsi çok zekidir. Bunu söylediğimde basının hoşuna gitmez. 'Çin Devlet Başkanı Şi (Cinping), 1,4 milyar insanı demir yumrukla kontrol ediyor. Çok zeki adam.' dedim. Ertesi gün beni mahvettiler." ifadelerini kullandı.

KFOR'un Komutanı Belli Oldu

Sırbistan ve ayrılıkçı Kosova arasında gerilim sürerken NATO'nun Barış Gücü'nün KFOR komutası İtalya’dan Türkiye’ye geçti. Türkiye komutayı 1 yıllığına devraldı. KFOR'un 28'nci komutanı Türk Tümgeneral Özkan Ulutaş oldu. Ulutaş KFOR ile sınır hattında 10 Ekim 2024'e kadar görev yapacak.

Kur'an-ı Kerim'i Yakan Şahıs Hüküm Giydi

İsveç'in Linköping kentinde 2020 yılında Kur'an-ı Kerim'e saldırıda bulunan aşırı sağcı bir kişi nefret suçundan hüküm giydi. Linköping Mahkemesi, 27 yaşındaki bir kişinin Kur'an-ı Kerim'i yakıp, üzerine İslamofobik müzik ekleyerek sosyal medyada paylaşmasının nefret suçu işlediğine hükmetti. Söz konusu kişiye 800 kron para cezası verildiği belirtildi.

Putin Kırgızistan'a Gitti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan’a gitti. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, daveti üzerine ülkeye resmi ziyaret gerçekleştiren Putin'i resmi törenle karşıladı.

Hollywood'da Grev Yapan Oyuncuların Görüşmeleri Askıya Alındı

ABD’de Hollywood'da grev yapan oyuncuların yapımcılarla görüşmeleri askıya alındı. 5 gün süren görüşmelerde anlaşma sağlanamadı. Yapımcılar, grevi sonlandırmak amacıyla iş garantisi ve maaş güvencesine ilişkin görüşmelerde SAG-AFTRA'nın teklifinin, yılda ek 800 milyon dolara mal olacağı ve ekonomik yüke yol açacağını savundu.

Nijerya'da Difteri Salgını Yayılmaya Devam Ediyor

Nijerya'da 10 ayda difteri salgınından 600'den fazla kişi hayatını kaybetti. Salgınının başkent Abuja'nın yanı sıra 19 eyalette 10 aydır yayılmaya devam ettiği açıklandı. Bu süre zarfında 14 binin üzerinde şüpheli vakanın kaydedildi.

ABD Güney Kore'ye Uçak Gemisi Gönderdi

ABD, 6 ay sonra ilk kez Güney Kore'ye uçak gemisi gönderdi."USS Ronald Reagan" adlı uçak gemisinin Güney Kore'ye ulaştığı bildirildi. Güney Kore, Japonya ve ABD, Kore Yarımadası'nın güneyinde 10 Ekim'de, 7 yıl aradan sonra ilk kez birlikte denizcilik engelleme tatbikatı düzenlemişti.

Afganistan'da Bir Deprem Daha

Afganistan'ın Herat vilayeti, geçen cumartesi günü yaşanan şiddetli depremlerin ardından 6,3 ve 5 büyüklüğündeki depremlerle yeniden sarsıldı. Afganistan'ın Herat vilayetinde meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından bölgedeki köyler neredeyse tamamen yıkıldı.