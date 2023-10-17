Dünya'dan Haberler

ABD'de 71 yaşındaki katil tarafından Filistinli olduğu için 26 kez bıçaklanarak öldürülen 6 yaşındaki Vadea Al Fayum için cenaze töreni düzenlendi.



Al Faym ile birlikte saldırıya uğrayan annesi ise halen yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Beyaz Saray Önünde "Ateşkes" Gösterisi

ABD’nin Washington DC kentinde, bir grup Yahudi İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına karşı "ateşkes" talebiyle Beyaz Saray önünde gösteri yaptı.



"Gazze’de soykırımı durdurun" şeklinde pankartlar taşıyan Yahudi göstericiler gözaltına alındı.

Belçika-İsveç Maçı Terör Saldırısı Gerekçesiyle Askıya Alındı

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Maç başlamadan hemen önce Brüksel'de iki İsveç taraftarının silahlı saldırı sonunda hayatını kaybetti.



Silahlı saldırının şüphelisi, polis tarafından vurularak yakalandı. Şüpheli kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çin'de Antik El Bombaları Bulundu

Çin Seddi’nin batı kısmındaki bir binanın kalıntılarından, 59 antik taş el bombası ortaya çıkardı. Barut ile dolu taştan el bombaları patlayacı özelliğe sahip.

Azerbaycan'da Ortak Askeri Tatbikat

Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri, 23-25 Ekim'de Azerbaycan'da ortak askeri tatbikat düzenleyecek.



Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla yapılacak tatbikata katılacak Türk askerleri ve hava araçları Azerbaycan'a geldi.



"Mustafa Kemal Atatürk 2023" ismi verilen tatbikat, Bakü, Nahçıvan ve işgalden kurtarılan bölgelerde gerçekleştirilecek.