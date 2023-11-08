Dünya'dan Haberler

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa, Japonya ve Kanada'dan oluşan G7 grubunun dışişleri bakanları Japonya'da toplandı.



Toplantıdan Ukrayna'ya destek kararı çıktı. G7 ülkeleri Rusya'ya karşı yaptırımların sürdürülmesinde mutabık kaldı.



G7'nin endişelerinin Çin'e doğrudan aktarılmasının öneminin vurgulandığı toplantıda Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti kınandı.

Rusya Savunma Bakanı ve Çin Askeri Konsey Başkan Yardımcısı Bir araya Geldi

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Çin Askeri Konsey Başkan Yardımcısı General Cang Youşia ile bir araya geldi.



Görüşme sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cin Devlet Başkanı Şi Cinping'in kişisel çabaları sayesinde yeni dönemde Çin-Rusya kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliği ilişkilerinin en üst seviyede olduğu vurgulandı.

İngiltere'den Rusya'ya Yaptırım

İngiltere, Rusya'nın altın ve petrol sektörlerinde faaliyet gösteren ve bu sektörleri destekleyen 29 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldığını açıkladı.



Açıklamada İngiltere'nin 1800 kişi, şirket ve gruba yönelik yaptırım uyguladığı ifade edildi.

Avrupalı Şirketler Rusya'ya Yaptırımlar Nedeniyle 250 Milyar Avro Kaybetti.

Açıklamayı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptı. Rus Dışişleri Bakanı ABD'nin Avrupa'yı iflasa sürüklediğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Tacikistan'a Gitti

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Özbekistan'daki Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi öncesi Tacikistan'a gitti.



İran ile Tacikistan arasında uzun vadeli ekonomik işbirliğine vurgu yapan ortak bildiri ve 18 işbirliği anlaşması imzalandı.

Avrupa Birliği Komisyonu'nun "2023 Genişleme Paketi" Kamuoyu İle Paylaşıldı.

Komisyon, Ukrayna ve Moldova ile tam üyelik müzakerelerinin başlatılmasını, Gürcistan'a ise aday ülke statüsü verilmesini tavsiye etti.

Fransa'da Ciaran Fırtınası

Fransa'da etkili olan Ciaran Fırtınası'nın ardından, halihazırda su baskınlarının yaşandığı ülkenin kuzeybatısındaki Pas-de-Calais (PADÖKALE) bölgesini bu kez de sel vurdu.



Bölgede alarm seviyesi "kırmızı"ya çıkarıldı. Toplu taşıma seferleri iptal edildi ve okullarda eğitime ara verildi.

Etiyopya'da Militanlar ve Yerel Halk Arasında Gerginlik

Etiyopya'da militanlar ile yerel halk arasında 5 Kasım'dan bu yana süren çatışmalarda 18 kişi öldü.



Aralıklarla devam eden çatışmalarda 30'dan fazla kişi de yaralandı.

Endonezya'da 6,7 ve 7,1 Büyüklüğünde Deprem

Endonezya'nın Banda Denizi açıklarında art arda 6,7 ve 7,1 büyüklüğünde depremler meydana geldi.



ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu depremlerin merkez üssünün, Endonezya'nın Maluku eyaletinin yaklaşık 340 kilometre güneyi olduğunu açıkladı.

