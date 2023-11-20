Dünya'dan Haberler

Amerika’da halk Filistin’e destek vermek ve Gazze’deki soykırıma dikkat çekmek için trafiğin yoğun olduğu saatlerde San Francisco Körfez Köprüsü'nde kontak kapattı.

Eylem nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yol saatlerce kapalı kaldı.

"Birleşik Rusya Partisi - Çin Komünist Partisi" Diyalog Mekanizmasının Onuncu Toplantısı Yapıldı

Çin Devlet Başkanı Şİ Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin ve Rusya'nın iktidar partileri arasındaki diyalog mekanizmasının onuncu toplantısına tebrik mektupları gönderdi.

Çin ve Arabistan Arasında Para Takası Anlaşması

Çin ile Suudi Arabistan merkez bankaları, 50 milyar yuanlık ikili para takası anlaşmasını imzaladı.

Üç yıl için geçerli anlaşmanın tutarı, 50 milyar yuan karşılığı 26 milyar Suudi Arabistan riyali olarak belirlendi.



İkili para takası anlaşması, iki ülke arasındaki finansal iş birliğinin güçlendirilmesine, yerel para birimi kullanımının genişletilmesine ve iki taraf arasındaki ticaret ve yatırımın kolaylaştırılmasına yardımcı olacak.

Rus Güçleri Bölgesindeki Saldırıları Püskürttü

Rus güçleri son 24 saat içinde Kupyansk, Krasnyi Lyman ve Donetsk yönlerinde Ukrayna saldırılarını püskürttü.



Rus ordusu ayrıca güney Donetsk, Zaporijya ve Herson istikametlerinde Ukrayna güçlerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca Kiev Oblastı'nın da aralarında bulunduğu bölgelerde topçu birliklerini imha etti.

Arjantin Yeni Devlet Başkanını Seçti

Arjantin'de yapılan devlet başkanlığı seçimini, liberal ekonomi politikalarıyla öne çıkan Javier Milei kazandı.



Kendisini 'anarko-kapitalist' olarak tanımlayan Milei, insan organlarının satışı ve bütün silah yasalarının kaldırılması gibi dikkat çekici vaatlerde bulunmuştu.



Milei, Arjantin Merkez Bankasını kapatacağını, ulusal para birimi peso yerine dolara geçeceğini ve bazı kamu şirketlerinin özelleştirileceğini duyurmuştu.