Dünya'dan Haberler

Asya’dan Amerika’ya, yedi kıtadan haberleri derlediğimiz Dünya Turu var sırada…

İran Deniz Kuvvetleri’nin, Aden Körfezi ve Umman Denizi'nde insansız hava araçlarıyla ABD'nin Eisenhower uçak gemisini tespit ederek takip etti.

İran'ın, Aden Körfezi ve Umman Denizi'nde insansız hava araçlarıyla ABD’nin Eisenhower uçak gemisini takip ettiğine dair görüntüler yayımlandı.

Hindistan'da Çöken Tünelde Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Hindistan'da çöken tünelde mahsur kalan 41 işçi 17 gün sonra kurtarıldı.

Hindistan'da 12 Kasım'da yol çalışması sırasında inşaatı devam eden tünelin bir kısmı çökmüş, mahsur kalan 41 işçiye boruyla oksijen ve yiyecek ulaştırılmıştı. Kurtarma çalışmaları, 7. gününde sondaj makinelerinin hasar görmesi sonucu kesintiye uğramış, mahsur kalan işçilerle 21 Kasım'da iletişim kurulabilmişti.

Fransa'nın Orly Havalimanı'nda Grev

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Orly Havalimanı'nda bir araya gelen Air France çalışanları, şirketin Orly Havalimanı'ndan çekilme kararının ardından greve giderek, protesto gösterisi düzenledi.

Sendikalar, şirketin bu kararının ardından Fransa genelinde toplamda bin işçinin tehlikede olduğunu, bunun 600'ünün de Orly'de olduğunu belirtti.

Maduro'dan Yaptırımlara Karşı Çağrı

Maduro, Biden'ı Venezuela'ya yönelik tüm yaptırımları kaldırmaya çağırdı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'li mevkidaşı Joe Biden'a iki ülke arasındaki ilişkilerde "yeni bir dönem" başlatma çağrısını yineleyerek ekonomik yaptırımların kalıcı olarak kaldırılması çağrısında bulundu.

Arjantin'de Yeni Başkana Karşı Gösteri

Arjantin'de yeni Devlet Başkanı aşırı kapitalist Javier Milei karşıtı gösteri düzenlendi. Sosyal Kalkınma Bakanlığı önünde toplanan yüzlerce Arjantinli işçi ellerinde pankartlarla yürüdü.

Toronto Yunus Emre Enstitüsü'nde Hat ve Tezhip Sergisi

Kanada'nın Ontario eyaletindeki Toronto Yunus Emre Enstitüsü'nde hat ve tezhip sergisi 'By The Pen'in açılışı düzenlendi.

Hattat Ferhat Kurlu, tezhip sanatçıları Zeynep Kurlu ve Qudsiyyah Bhayat'ın eserlerinin sergilendiği ve atölye çalışmalarının gerçekleştiği etkinliğe Türkiye'nin Toronto Başkonsolosu Can Yoldaş, Yunus Emre Enstitüsü Kanada Koordinatörü Bülent Üçpunar, yabancı diplomatlar ve davetliler de katıldı.

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