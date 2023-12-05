Dünya'dan Haberler

Rusya Kırım ve Azak Denizi üzerinde Ukrayna'nın 40’tan fazla İHA saldırısı engelledi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu gece Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarına yönelik uçak tipi İHA ile terör saldırısı gerçekleştirme girişimi durduruldu." ifadesi kullanıldı. Rus hava savunma sistemlerinin Kırım toprakları ve Azak Denizi üzerinde Ukrayna’ya ait 22 İHA’yı imha ettiği belirtilen açıklamada, 13 İHA’nın da önlendiği kaydedildi.

Hazar Beşlisi Rusya'nın Başkenti Moskova'da Toplandı

Toplantıya Azerbaycan, İran, Kazakistan, Rusya ve Türkmenistan'ın yer aldığı Hazar Ülkeri Dışişleri Bakanları katıldı. Açılış konuşmasını yapan Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Hazar ülkelerinin ortak çalışmaları, Avrasya kıtasında güvenlik, istikrar ve sürdürülebilir gelişmeye önemli katkı sağlıyor." dedi.

Nijer'in Diplomatik Gerilimi

Nijer'in Avrupa Birliği'nin askeri ve sivil misyonlarıyla ilişkilerini kesme kararı diplomatik gerilimi tırmandırıyor. AB'ye sırt çeviren ve yeni uluslararası ortaklıklar arayan Nijer'in pazar günü Rus heyetini kabul ettiği bildirildi.

Denizlerde ABD-Çin Gerilimi

Tansiyon yükseliyor Güney Çin Denizi'nde ABD'yle Çin arasında gerilim yükseldi. Çin Halk Kurtuluş Ordusu, ABD savaş gemisinin bölgeye izinsiz girdiği ve Çin'in egemenliğini ihlal ettiğini açıkladı.

Endonezya'da Patlayan Yanardağ 22 Dağcıyı Hayattan Kopardı

Endonezya'da, Sumatra Adası'nın batısında bulunan ve 3 Aralık'ta patlayan Merapi Yanardağı'nda 22 dağcı hayatını kaybetti. Patlama sonrası kaybolan dağcıların bulunması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 75 dağcının Merapi Yanardağı patlamasından etkilendiği bildirildi.Çok sayıda arama ve kurtarma ekibi alanda çalışmalarını sürdürüyor.

AB'de Yaşanan Ekonomik Buhranla Başlayan Grev Dalgası Sürüyor

Belçika'da hükümetin bütçede kesinti öngören reform paketine tepki gösteren demir yolu çalışanları greve çıktı. Seferler durdu. Demir yolu işçilerinin 48 saatlik grevi devam ediyor.

Paris Sokaklarında Evsizler İçin Zorlu Yaşam

Fransa’nın başkenti Paris’te yaşayan evsizler, kışın gelmesi ve havaların soğuması ile birlikte sokaklarda yaşam mücadelesi veriyor. Paris'in hemen hemen her bölgesinde sokakta yaşayan insanlara rastlanırken, barınma sorunuyla karşı karşıya kalan göçmenler ise Paris'te köprü altındaki çadırlarda yaşıyor. Ülkede artan kira fiyatları ve büyük kentlerde yeterli sayıda kiralık ev olmaması, barınma sorununun en önemli nedenleri arasında gösteriliyor.

New York'ta Göçmen Kuyruğu

ABD’nin New York kentine gelmeyi başaran düzensiz göçmenler, soğuk havanın da etkisini arttırması sonrası, sıcak bir alan bulma umuduyla geçici barınma merkezleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

İran'da Hava Kirliliğinden Dolayı Okullara Ara Verildi

İran’ın Tahran, İsfahan, Elborz, Erak ve Simnan eyaletlerinde hava kirliliği nedeniyle yüz yüze eğitime verilen ara devam ediyor. Üç gündür uygulanan düzenleme iki gün daha uzatıldı. Uygulamaya göre, okul öncesi eğitim düzeyindeki okullar tatil edilirken ilk, orta ve lise düzeyi okullar ile üniversitelerde eğitime çevrim içi devam edilecek.

Irak’ta ABD Uygulaması Olan Nüfus Sayımında Etnik ve Mezhepsel Ayrım Bitti

Kasım 2024’te yapılması planlanan genel nüfus sayımında dini aidiyetle ilgili sadece Müslüman veya Hristiyan seçeneğinin olduğu tek bir soru yer alacak. Etnik bileşen ve mezhep aidiyetiyle alakalı sorular olmayacak.

Fransa'da "Dostlar Beni Hatırlasın" Etkinliği

Fransa'nın başkenti Paris'te, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "2023 UNESCO Dünya Aşık Veysel Yılı" kapsamında "Dostlar Beni Hatırlasın" etkinliği düzenlendi. Orkestra Şefi Enver Merallı'nın yönetiminde solistler Elif Buse Doğan, İsmail Altunsaray, Mahriban Akkuş ile Pelin Karakuş, Aşık Veysel'in türkülerini seslendirdi.