Dünya'dan Haberler

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu sosyal medya hesabından Özgür Kürdistan mesajıyla sözde Kürdistan bayrağı paylaştı.



İkinci İsrail olarak ifade edilen Kürdistan için Başbakan Netanyahu'nun oğlu Yair propaganda yaptı.



Yair Netanyahu, daha önce 2021 yılında da sosyal medya hesabından benzer bir paylaşımda bulunmuştu. Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o dönem Kudüs ve Filistin ile ilgili yaptığı paylaşımın altına yorum olarak “Kürdistan” bayrağı paylaşmıştı.

ABD'ye Ait Bir Savaş Uçağı Düştü

ABD’ye ait bir Savaş uçağı Çin anakarası ile Kore Yarımadası arasında düştü. Askeri kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Güney Kore’de konuşlu ABD kuvvetlerine ait F-16 tipi savaş uçağının başkent Seul'ün güneyindeki Kunsan Hava Kuvvetleri Üssü'nden eğitim uçuşu için havalanmasının ardından düştüğü öğrenildi.

Arjantin Devlet Başkanı İçin Yemin Töreni Düzenlendi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy soluğu Arjantin'de aldı. ABD destekli iki isem Zelenskiy ve Milei Bueno Aires'te samimi pozlar verdi. Zelenskiy ile Milei birbirlerine sarıldı.

Suudi Arabistan'ı Şiddetli Yağışlar Vurdu

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı.



Mekke Kriz ve Afet Yönetim Merkezi, bölge halkına ve turistlere dikkatli olmaları, sel bölgelerine gitmemeleri çağrısında bulundu. Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Merkezi, yağışlar nedeniyle riskli bölgelerde sarı alarma geçti. Meteoroloji uzmanlarına göre yağış ve fırtınanın Çarşamba gününe kadar etkili olması bekleniyor.

Eurostat Avrupa Birliği İstatistik Kurumu, Avrupa Birliği Mutluluk Endeksi'ni Açıkladı

Avrupa Birliği'ne üye 27 ülke arasında en mutsuz 3 ülke sırayla Bulgaristan, Almanya ve Yunanistan oldu.



Halkı en mutlu 3 Avrupa ülkesi ise Avusturya, Polonya ve Romanya oldu. Sıralama ekonominin vatandaşın mutluluğu üzerindeki etkisinin sınırlı olduğunu ortaya koydu.

İtalya'da Tren Kazası

İtalya'da yüksek hızlı tren ile bölgesel tren çarpıştı.



İtalya'nın kuzeyindeki Bolonya-Rimini demir yolu hattında meydana gelen kazada 17 kişi yaralandı.