Dünya'dan Haberler - 30 Ekim 2023

Rus kozmonot Oleg Artemyev, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda Türk bayrağı açtı. Rus kozmonot, sosyal medya platformundan, Uluslararası Uzay İstasyonu'na götürdüğü Türk bayrağının görüntülerini paylaştı Kozmonot, paylaşımında Rusça ve İngilizce olarak, "29 Ekim’de Türkiye'nin ulusal bayramı Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarım" ifadelerine yer verdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı Dünya'da Böyle Kutlandı

Türkiye, Cumhuriyet'in 100. yaşını kutlarken yurt dışında da pek çok kentte binalar ve anıtlar Türk bayrağı renklerine büründü. Belarus’un başkenti Minsk'te Milli Kütüphane Türk bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki bazı binalar, Türk bayrağı renkleriyle aydınlatıldı. "Boulevard City"de (BULVAR SİTİ) yer alan binaların ekranlarına, Türk bayrağı yansıtıldı. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in en yüksek yapılarından olan binaya Türk bayrağı yansıtılması. 100. yıl temalı ışık gösterisi yapıldı. Malta'nın başkenti Valetta'nın merkezinde yer alan simge yapılardan Triton Çeşmesi, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla kırmızı-beyaz renkli ışıklarla aydınlatıldı. Madrid'deki ünlü Kibele Meydanı Türk bayrağının kırmızı beyaz renkleriyle aydınlatıldı.

Çin'de 22 Ülkenin Savunma Bakanları Toplandı

Çin'in ev sahipliğindeki 10. Şiangşan Savunma Forumu, 29-31 Ekim tarihlerinde başkent Pekin'de düzenleniyor. 22 ülkenin savunma bakanları ile 90 ülkeden askeri temsilcilerin katıldığı forumda, “Ortak Güvenlik ve Kalıcı Barış” teması altında 4 ana oturum ve 8 özel oturum düzenlenecek. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da foruma katılan isimler arasında yer alıyor.

Rusya'da Protestocularla Güvenlik Güçleri Arasında Arbede

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Mahaçkale Havalimanı'nda İsrail’den gelen bir uçak nedeniyle protestocularla güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Mahaçkale Havalimanı'nda dün yaşanan olayların büyük ölçüde dış müdahalenin sonucu olduğu iyi bilinmektedir ve açıktır." dedi. Dağıstanlı yetkililer de protesto çağrılarının Ukrayna'dan yönetilen sosyal medya hesaplarından yapıldığını açıkladı.

Hindistan'da Korkunç Kaza

Hindistan'ın güneydoğusundaki Andra Pradeş eyaletinde tren kazası oldu. Kazada 13 kişi hayatını kaybetti. 50'den fazla kişi yaralandı.

Mekiska'yı Otis Kasırgası Vurdu

Meksika'yı Otis Kasırgası vurdu. Meksika'nın güneyindeki Guerrero kentinde etkili olan kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e yükseldi. Kasırga nedeniyle on binlerce kişinin evi hasar alırken, meskenler elektriksiz kaldı. Kasırga ağaçları yerinden söktü, birçok yerleşim alanına ve araçlara zarar verdi.

ABD'de Cadılar Bayramı Kutlamalarında Silahlı Saldırı

ABD'de Cadılar Bayramı kutlamaları sırasında Teksas ve Louisiana eyaletlerinde gerçekleşen silahlı saldırılarda 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Ülkede Cadılar Bayramı kutlamalarındaki silahlı saldırılarda ölü sayısı 6'ya, yaralı sayısı 50'ye yükseldi.