Dünyadan İsrail'e tepki yağdı

İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait binaları yıkmasına dünyadan tepki yağdı. Başta Türk Dışişleri olmak üzere, Rusya, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Arap Birliği İsrail'i kınadı; yıkımların durdurulması istendi.

İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerini yıkmasına dünyadan tepki yağdı.



İsrail, Doğu Kudüs'ün Vadi El-Hummus Mahallesi'nde Ayrım Duvarı'nın devamında tel bariyerlere yakın bulunan Filistinlilere 100 daireden oluşan 16 binanın yıkılması için çalışmalara başladı.



9 katlı bir binanın patlatılarak yıkılmasıyla ilk gün çalışmaları sona ererken, gün içinde 72 dairenin bulunduğu 8 bina yıkıldı.



Kudüs'ü işgal altındaki bölge olarak tanıyan Birleşmiş Milletler, İsrail'e yıkımları durdurması için çağrıda bulundu. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da, uluslararası toplumu Filistin halkına yönelik bu saldırganlığı durdurmaya çağırdı.



Türk Dışişleri Bakanlığı İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait evleri yıkması hakkında yazılı açıklama yaptı.



Açıklamada, "İsrail'in işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bazı evleri yıkması İsrail'in işgalci ve saldırgan politikalarının yeni bir tezahürüdür. Kudüs'ün demografik yapısını değiştirmeye yönelik bu gibi eylemleri şiddetle kınıyoruz" ifadesi yer aldı.



Rusya da İsrail'e Doğu Kudüs'teki yıkımlarından vazgeçme çağrısı yaptı.



Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in, Doğu Kudüs'ün Sur Bahir bölgesinde bulunan Filistinlilere ait evleri yıkmasının uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtildi.



İsrail'in eylemlerinin Filistin sorununun çözümünü baltaladığı vurgulanan açıklamada, İsrail'e bu tür eylemlerden vazgeçmesi çağrısında bulunuldu.



Almanya, Fransa, İngiltere ve İspanya da İsrail'i kınayan ortak bir açıklama yaptı. İsrail yönetiminin Filistinlilere ait evleri yıkmasının "ciddi bir endişeyle" takip edildiği belirtildi.



Açıklamada, "İstisnai durumlar haricinde, işgal altındaki bölgelerde binaların yıkılması Uluslararası İnsani Hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararlarına aykırıdır. Bu uygulama Filistin halkına gereksiz yere acı çektirmekte ve barış sürecine zarar vermektedir" değerlendirmesinde bulunuldu.



Arap Birliği de Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait evleri yıkmasının savaş suçu olduğunu belirterek, İsrail'i kınadı.



Mısır da İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait evleri yıkmasına tepki gösterdi.



Mısır yönetimi, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bazı evleri yıkmasını kınadı ve yıkımları "barışın tesisi için sarf edilen çabaları baltalayan bir adım" olarak nitelendirdi.



ulusal.com.tr