Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar Ramazan Bayramı'nın ilk gününü coşkuyla karşıladı. Bayram namazını kılmak için müslümanlar camilere akın etti.

Ramazan Bayramı'nın ilk günü dünyanın dört bir yanında yaşayan Müslümanlar tarafından coşkuyla karşılandı.Birçok ülkede camiler, Ramazan Bayramı'nın ilk namazını kılmak isteyen Müslümanlar tarafından dolduruldu.Avrupa'da yaşayan Müslümanlar tarafından Ramazan ayında elde edilen manevi kazanımların aynı hassasiyetle devam ettirilmesi gerektiğinin önemine değinildi.Almanya, Avusturya ve Balkan ülkelerinde Ramazan bayramı kutlamaları, Müslümanlar tarafından yoğun ilgi gördü.Güvenlik ve ekonomik sıkıntılarla boğuşan Ortadoğu'da Ramazan Bayramı her şeye rağmen heyecanla karşılandı.Kuşatma altındaki Yemen ve savaş sonucu yıkıma uğrayan Irak'ın Musul kentinde bayram buruk geçse de çocukların bayram sevincini korudu.Mısır ve Lübnan'da da ekonomik sıkıntılara rağmen halk bayram alışverişi için bütün pazarları doldurdu.Öte yandan Rusya'nın başkenti Moskova'da bayram namazı kılmak isteyen binlerce Müslüman camilerle sığmadı.Moskova Merkez Camisi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başbakan Dmitriy Medvedev'in ülkede yaşayan Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.