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Dünyanın dört bir yanında Çinliler meydanlardaydı

Çin'e bağlı Hong Kong'da haftasonu da yönetim ve Çin karşıtı gösteriler devam etti. Öte yandan dünyanın dört bir yanında Çinliler, Hong Kong'daki batı destekli şiddet yanlısı grupları protesto etti. Yönetime destek verilen gösterilerde Hong Kong'da kaosun son bulması istendi.

Dünyanın dört bir yanında Çinliler meydanlardaydı

Çin'e bağlı Hong Kong'da pazar günü yönetim karşıtı gösteriler kitlesel şekilde devam etti.

Son günlerde şiddete başvuran batı destekli grupların tekrar kitlesel gösteriler düzenlemesi dikkat çekti. 

Gösterilerin şeklinin değişmesinde Çin Devleti'nin ve Hong Kong yönetiminin kararlı duruşu ve silahlı güçlerin yaptığı tatbikatların etkili olduğu belirtiliyor.

Pazar günü Hong Kong'un merkezindeki Victoria Park'ta yönetim ve Çin karşıtı gösterilere on binlerce insan katıldı.

Protesto drone'larla takip edilirken, ambulans ve sağlık ekipleri de alanda hazır tutuldu. Aralıksız yağan yağmurun altında devam eden gösteri sırasında fenalaşanlar hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan haftasonu Hong Kong'daki batı destekli şiddet kullanan gruplar dünyanın çeşitli başkentlerinde protesto edildi.

İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, Avustralya ve Hong Kong'da Çinliler, Hong Kong yönetimini destekleyen gösteriler düzenledi. Çin yanlısı gösterilerde Hong Kong'daki batı destekli şiddet yanlısı gruplar protesto edildi.

Londra, Toronto, Paris, Berlin, Sidney ve Hong Kong'daki yönetime destek gösterilerinde Hong Kong'da batı destekli grupların kaos yaratan şiddet eylemlerinde bulunmaları protesto edildi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #çin #Hong Kong
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