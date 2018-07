Dünyanın en büyük bankaları listesi belli oldu. İlk dört sırayı Çin'li bankalar alırken, ABD'li bankalar 5. sıraya yerleşti. Birinci sırada ise ICBC bankası yer aldı.

Financial Times gazetesine bağlı The Banker dergisince hazırlanan dünyanın en büyük bankaları listesinde ilk dört sıraya Çin bankaları yerleşti.



The Banker Dergisi düzenli olarak her yıl "En Büyük 1000 Banka" başlığıyla sıralama yapıyor.



Buna göre, dünyanın en büyük bankası 324 milyar dolarlık sermayesiyle Industrial and Commercial Bank of China, ICBC (AySiBiSi) olurken, ikinci sırada 272 milyar dolarlık sermayesi ile China Construction Bank yer aldı. Bank of China 224 milyar dolarlık sermayesi ile üçüncü, Agricultural Bank of China ise 218 milyar dolarlık sermayesi ile dördüncü sırada yer edindi.



ABD'li bankalar ise 5. sıraya yerleşti. Beşinci sıraya 209 milyar dolarlık sermayesi ile ABD merkezli JP Morgan Chase, altıncı sıraya da 191 milyar dolarlık sermayesi ile Bank of America yerleşti. Wells Fargo 178 miyar dolarlık sermayesi ile yedinci, Citigroup 165 miyar dolarlık sermayesi ile sekizinci sırada yer aldı.



Dokuzuncu ve onuncu bankalar ise sırasıyla Japonya ve İngiltere oldu. 153 miyar dolarlık sermayesi ile Japon Mitsibushi UFJ bankası dokuzuncu sırada, İngiliz HSBC bankası HSBC’ ise ise 151 milyarlık sermayesi ile onuncu oldu.



Açıklamada bu yıl ilk kez dünyanın en büyük dört bankasının Çinli bankalar olduğu aktarılırken, Çinli bankaların küresel bankacılık karlılığının üçte birine sahip olduğu kaydedildi.



