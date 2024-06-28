Dünyanın en büyük ekonomileri 2024 listesi açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada
Dünyanın en büyük ekonomileri 2024 IMF'de yer alan bilgilere göre listesi belli oldu! Peki Türkiye kaçıncı sırada? En büyük ekonomi hangi ülkenin? İşte ayrıntılar...
Uluslararası Para Fonu IMF'nin elde ettiği son verilere göre dünyanın en büyük ekonomileri 2024 listesi belirlendi. Türkiye'nin bu ekonomi sıralamasındaki yeri ile dünyanın en büyük ekonomisi merak ediliyor. Bu liste içerisinde ekonomik güç olarak öne çıkan ülkeleri görebilirsiniz. İşte 2024 yılı dünyanın en büyük ekonomileri listesinin merak edilen sıralaması...
DÜNYANIN EN BÜYÜK EKONOMİLERİ 2024
Uluslararası Para Fonu IMF'de yer alan bilgilere göre Dünyanın en büyük ekonomileri 2024 yılı listesi ve Türkiye'nin sırası şöyledir;
1. ABD - 27,974 trilyon dolar
2. Çin - 18,566 trilyon dolar
3. Almanya - 4,730 trilyon dolar
4. Japonya - 4,291 trilyon dolar
5. Hindistan - 4,112 trilyon dolar
6. İngiltere - 3,592 trilyon dolar
7. Fransa - 3,182 trilyon dolar
8. İtalya - 2,280 trilyon dolar
9. Brezilya - 2,272 trilyon dolar
10. Kanada - 2,242 trilyon dolar
11. Meksika - 1,992 trilyon dolar
12. Rusya - 1,924 trilyon dolar
13. Güney Kore - 1,784 trilyon dolar
14. Avustralya - 1,696 trilyon dolar
15. İspanya - 1,685 trilyon dolar
16. Endonezya - 1,541 trilyon dolar
17. Türkiye - 1,340 trilyon dolar
18. Hollanda - 1,167 trilyon dolar
19. Suudi Arabistan - 1,112 trilyon dolar
20. İsviçre - 977,95 milyar dolar