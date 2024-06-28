Dünyanın en büyük ekonomileri 2024 listesi açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

Uluslararası Para Fonu IMF'nin elde ettiği son verilere göre dünyanın en büyük ekonomileri 2024 listesi belirlendi. Türkiye'nin bu ekonomi sıralamasındaki yeri ile dünyanın en büyük ekonomisi merak ediliyor. Bu liste içerisinde ekonomik güç olarak öne çıkan ülkeleri görebilirsiniz. İşte 2024 yılı dünyanın en büyük ekonomileri listesinin merak edilen sıralaması...

DÜNYANIN EN BÜYÜK EKONOMİLERİ 2024

Uluslararası Para Fonu IMF'de yer alan bilgilere göre Dünyanın en büyük ekonomileri 2024 yılı listesi ve Türkiye'nin sırası şöyledir;

1. ABD - 27,974 trilyon dolar

2. Çin - 18,566 trilyon dolar

3. Almanya - 4,730 trilyon dolar

4. Japonya - 4,291 trilyon dolar

5. Hindistan - 4,112 trilyon dolar

6. İngiltere - 3,592 trilyon dolar

7. Fransa - 3,182 trilyon dolar

8. İtalya - 2,280 trilyon dolar

9. Brezilya - 2,272 trilyon dolar

10. Kanada - 2,242 trilyon dolar

11. Meksika - 1,992 trilyon dolar

12. Rusya - 1,924 trilyon dolar

13. Güney Kore - 1,784 trilyon dolar

14. Avustralya - 1,696 trilyon dolar

15. İspanya - 1,685 trilyon dolar

16. Endonezya - 1,541 trilyon dolar

17. Türkiye - 1,340 trilyon dolar

18. Hollanda - 1,167 trilyon dolar

19. Suudi Arabistan - 1,112 trilyon dolar

20. İsviçre - 977,95 milyar dolar